Что Украине нужно для победы — Жорин рассказал детали

Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин. Фото: скриншот

Бывший командир полка "Азов", майор ВСУ Максим Жорин заявил, что Украине для победы в войне необходимы три ключевые вещи. Главную роль, по его словам, играют правильная мотивация и последовательная информация.

Об этом он заявил в интервью Online.ua.

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По его словам, на вопрос "что нужно для победы Украины", есть один ответ — работать на эту победу.

"Все чудеса мира здесь никакой роли не играют. Все просто: нужно проводить точечную борьбу с российским инфовлиянием и анализировать его, спланировать правильную информработу, чтобы люди знали, что им помогут, и правильно мотивировать", — сказал он.

Жорин заметил: обещаниям больше люди не верят, поэтому нужно проводить новые средства привлечения в войска.

"Никто не поверит обещаниям, не надо говорить это людям. Расскажите и мотивируйте их делать то, что сегодня нужно", — говорит военный.