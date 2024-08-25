Что Украине нужно для победы — Жорин рассказал детали

Чего не хватает Украине для победы — экс-командир "Азова" Жорин рассказал подробности
Бывший командир полка "Азов", майор ВСУ Максим Жорин заявил, что Украине для победы в войне необходимы три ключевые вещи. Главную роль, по его словам, играют правильная мотивация и последовательная информация.
Об этом он заявил в интервью Online.ua.
Жорин рассказал, что нужно Украине для победы
По его словам, на вопрос "что нужно для победы Украины", есть один ответ — работать на эту победу.
"Все чудеса мира здесь никакой роли не играют. Все просто: нужно проводить точечную борьбу с российским инфовлиянием и анализировать его, спланировать правильную информработу, чтобы люди знали, что им помогут, и правильно мотивировать", — сказал он.
Жорин заметил: обещаниям больше люди не верят, поэтому нужно проводить новые средства привлечения в войска.
"Никто не поверит обещаниям, не надо говорить это людям. Расскажите и мотивируйте их делать то, что сегодня нужно", — говорит военный.
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