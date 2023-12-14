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Чому Росія майже щодня атакує Україну балістикою — ефір Новини.LIVE

14 грудня 2023 21:15
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Чому Росія майже щодня атакує Україну балістикою — ефір Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Сьогодні вдень, 14 грудня, Росія вчергове атакувала Україну балістичними ракетами. Чому ворог майже щодня атакує саме цими ракетами, поговорять гості студії Новини.LIVE.

Подивитися ефір можна о 21:20 на YouTube-каналі Новини.LIVE.

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Гостем студії Новини.LIVE став військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. 

Разом з ведучою Діною Бернацькою вони говорили про поновлення майже щоденних масованих обстрілів України, а також торкнулися моменту того, як Росії вдається продовжувати виготовляти ракети під санкціями Заходу.

Нагадаємо, що 14 грудня близько 14:09 в Україні оголосили повітряну тривогу у зв'язку зі зльотом МіГ-31К з території РФ. Відразу після цього російські окупанти завдали удару по Хмельницькій області.

За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, удар по місту здійснили ракетами "Кинджал". Водночас наслідки атаки відмовився розповідати. 

Також росіяни атакували аеробалістичними ракетами Київ, у місті лунали потужні вибухи. 

Внаслідок ракетної атаки на Київщині не було влучань в об’єкти цивільної інфраструктури. Також не зафіксовано падіння уламків від збитих цілей, інформація перевіряється.

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