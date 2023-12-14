Чому Росія майже щодня атакує Україну балістикою — ефір Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

Сьогодні вдень, 14 грудня, Росія вчергове атакувала Україну балістичними ракетами. Чому ворог майже щодня атакує саме цими ракетами, поговорять гості студії Новини.LIVE.

Подивитися ефір можна о 21:20 на YouTube-каналі Новини.LIVE.

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Гостем студії Новини.LIVE став військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Разом з ведучою Діною Бернацькою вони говорили про поновлення майже щоденних масованих обстрілів України, а також торкнулися моменту того, як Росії вдається продовжувати виготовляти ракети під санкціями Заходу.

Нагадаємо, що 14 грудня близько 14:09 в Україні оголосили повітряну тривогу у зв'язку зі зльотом МіГ-31К з території РФ. Відразу після цього російські окупанти завдали удару по Хмельницькій області.

За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, удар по місту здійснили ракетами "Кинджал". Водночас наслідки атаки відмовився розповідати.