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Почему Россия почти каждый день атакует Украину баллистикой — эфир Новини.LIVE

14 декабря 2023 21:15
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Почему Россия почти каждый день атакует Украину баллистикой — эфир Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Сегодня днем, 14 декабря, Россия в очередной раз атаковала Украину баллистическими ракетами. Почему враг почти каждый день атакует именно этими ракетами поговорят гости студии Новини.LIVE.

Посмотреть эфир можно в 21:20 на YouTube-канале Новини.LIVE.

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Гостем студии Новини.LIVE стал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Вместе с ведущей Диной Бернацкой они говорили о возобновлении почти ежедневных массированных обстрелов Украины, а также затронули момент того, как России удается продолжать производить ракеты под санкциями Запада.

Напомним, что 14 декабря около 14.09 в Украине объявили воздушную тревогу в связи со взлетом МиГ-31К с территории РФ. Сразу после этого российские оккупанты нанесли удар по Хмельницкой области.

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, удар по городу нанесли ракетами "Кинжал". В то же время, последствия атаки отказался рассказывать.

Также россияне атаковали аэробалистическими ракетами Киев, в городе раздавались мощные взрывы.

В результате ракетной атаки на Киевщине не было попаданий в объекты гражданской инфраструктуры. Также не зафиксировано падение отломков от сбитых целей, информация проверяется.

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