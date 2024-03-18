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Дані про потерпілих від воєнних злочинів РФ зібрали в Єдиному реєстрі — Генпрокуратура

18 березня 2024 07:54
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Дані про потерпілих від воєнних злочинів РФ зібрали в Єдиному реєстрі — Генпрокуратура
Місцеві мешканці біля зруйнованого будинку. Ілюстроване фото: УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

В Єдиному реєстрі досудових розслідувань зафіксовано відомості щодо понад 128 тисяч потерпілих від воєнних злочинів, здійснених РФ. Зазначаєть, що ця цифра з кожним днем ​​зростає.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора у Фейсбуці

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Потерпілі від воєнних злочинів РФ

За словами керівниці Координаційного центру підтримки і свідків воєнних та інших міжнародних злочинів Вероніки Плотнікової, цей центр отримав перші дані щодо 170 постраждалих від воєнних злочинів. Проте фактична кількість людей, які потребують допомоги, є значно вищою.

"Ми створюємо екосистему підтримки, тому що один державний орган, жодна організація не може забезпечити таку кількість постраждалих. Наразі фахівці Центру разом з прокурорами та слідчими відпрацьовують алгоритми взаємодії", — розповіла Плотнікова.

Плотнікова пояснила, що прокурори та слідчі, які працюють з потерпілими, повідомляють їх про можливість звернення до Координаційного центру. При отриманні згоди вони надають контактну інформацію постраждалим координаторам центру. Представниця ОГП пояснила, що робота координатора полягає в роз'ясненні постраждалим про процес досудового розслідування доступною мовою, проведенні на судових засіданнях та уникленні ретравматизації.

"Другий момент – оцінка потреб і надання допомоги. З нашого досвіду, люди все більше зацікавлені в тривалих рішеннях, таких як працевлаштування, перепрофілювання по освіті тощо", — додала Плотнікова.

За її словами, вже є потерпілі, які надалі планують бути волонтерами і допомагати іншим. 

Нагадаємо, що ООН готує доповідь про тортури полонених та воєнні злочини Росії у Маріуполі. 

Також ми розповідали про те, що Міжнародний кримінальний суд в Гаазі ухвалив рішення про арешт двох російських воєначальників. Йдеться про командувача дальньої авіації Сергія Кобилаша та командувача Чорноморським флотом Віктора Соколова. Їх обвинувачують в організації атак по населенню та інфраструктурі України і скоєнні численних воєнних злочинів.

російські війська
Офіс генерального прокурора
військові злочини
Росія

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