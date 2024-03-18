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Данные о потерпевших от военных преступлений РФ собрали в Едином реестре — Генпрокуратура

18 марта 2024 07:54
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Данные о потерпевших от военных преступлений РФ собрали в Едином реестре - Генпрокуратура
Местные жители возле разрушенного дома. Иллюстрированное фото: УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В Едином реестре досудебных расследований зафиксированы сведения о более чем 128 тысячах потерпевших от военных преступлений, совершенных РФ. Отмечается, что эта цифра с каждым днем ​​растет.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора в "Фейсбуке".

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Потерпевшие от военных преступлений РФ

По словам руководителя Координационного центра поддержки и свидетелей военных и других международных преступлений Вероники Плотниковой, Центр получил первые данные о 170 пострадавших от военных преступлений. Однако фактическое количество людей, нуждающихся в помощи, значительно выше.

"Мы создаем экосистему поддержки, потому что ни один государственный орган, ни одна организация не может обеспечить такое количество пострадавших. В настоящее время специалисты Центра вместе с прокурорами и следователями отрабатывают алгоритмы взаимодействия", — рассказала Плотникова.

Плотникова пояснила, что прокуроры и следователи, работающие с потерпевшими, сообщают их о возможности обращения в Координационный центр. При получении согласия они дают контактную информацию пострадавших координаторам Центра. Представитель ОГП пояснила, что работа координатора заключается в разъяснении пострадавшим о процессе досудебного расследования на доступном языке, проведении на судебных заседаниях и избежании ретравматизации.

"Второй момент — оценка потребностей и оказания помощи. По нашему опыту, люди все больше заинтересованы в длительных решениях, таких как трудоустройство, перепрофилирование по образованию и тому подобное", — добавила Плотникова.

По ее словам, уже есть потерпевшие, которые в дальнейшем планируют быть волонтерами и помогать другим.

Напомним, что ООН готовит доклад о пытках пленных и военных преступлениях России в Мариуполе.

Также мы рассказывали о том, что Международный уголовный суд в Гааге принял решение об аресте двух российских военачальников. Речь идет о командующем дальней авиации Сергее Кобылаше и командующем Черноморским флотом Викторе Соколове. Их обвиняют в организации атак по населению и инфраструктуре Украины и совершении многочисленных военных преступлений.

российские войска
Офис генерального прокурора
военные преступления
Россия

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