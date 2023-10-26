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Данілов пообіцяв Росії потужну відповідь за удари по енергосистемі України

26 жовтня 2023 11:57
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Данілов пообіцяв Росії потужну відповідь за удари по енергосистемі України
Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов. Фото: РНБО
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У відповідь на потенційні обстріли енергетичних об'єктів України з боку російських військових, українські оборонні сили завдадуть потужної відповіді. Ба більше, будь-які агресивні дії противника не залишаться без відповіді.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

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"Ми ясно усвідомлюємо, що противник не піде без відповіді, якщо вирішить продовжити свої дії у майбутньому", — сказав він.

Данілов також відреагував на нещодавні висловлювання Президента України Володимира Зеленського щодо готовності до можливих атак на українську енергетику, підтверджуючи, що цього разу ворожі дії не пройдуть безвісти.

"Ми повинні реагувати на всі загрози, і наша відповідь буде потужною. Ви переконаєтеся в цьому, побачивши наші дії", — заявив Данілов.

Нагадаємо, що речник Сил оборони півдня Наталія Гуменюк висловила побоювання щодо активізації дій російських військ. Вона вказала на можливе накопичення ракет повітряного базування з метою завдання ударів по ключових об'єктах України, оскільки це відбувалося минулого року.

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