Гуменюк объяснила паузу россиян в массовом применении ракет против Украины

Спикер Сил обороны юга Наталия Гуменюк. Фото: fakty.com.ua

Спикер Сил обороны юга Наталия Гуменюк выразила опасения относительно активизации действий российских войск. Она указала на возможное накопление ракет воздушного базирования с целью нанесения ударов по ключевым объектам Украины, так как это происходило в прошлом году.

Об этом Гуменюк сообщила в эфире телемарафона.

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Гуменюк отметила, что длительный промежуток времени без использования ракет К-101, которые были активно применены во время предыдущих инцидентов. Это может указывать на предварительную фазу накопления ракет.

"Судя по всему, противник может использовать высокоточные ракеты типа "Калибр" для атаки на ключевую инфраструктуру, подобно тому как это было в предыдущий раз. Также стоит отметить, что длительное время не было зафиксировано использование ракет воздушного базирования Х-101, которые были активно применены во время последнего блэкаута", — сказала она.

Помимо этого, Гуменюк указала на присутствие пяти российских военных кораблей в акватории Черного моря, включая подводную лодку, вооруженную четырьмя ракетами "Калибр".

По словам спикера, проблема заключается в том, что запуски ракет с подводных лодок могут оставаться незамеченными для систем противовоздушной обороны.

Напомним, что недавно в район российского Брянска оккупанты привезли новую партию ракет С-300. Таким образом, враг не прекращает попыток атаковать украинское приграничье.