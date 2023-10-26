Гуменюк пояснила паузу росіян у масовому застосуванні ракет проти України
Спікер Сил оборони півдня Наталія Гуменюк висловила побоювання щодо активізації дій російських військ. Вона вказала на можливе накопичення ракет повітряного базування з метою завдання ударів по ключових об'єктах України, оскільки це відбувалося минулого року.
Про це Гуменюк повідомила в ефірі телемарафону.
Гуменюк про обстріл Росії
Гуменюк зазначила, що тривалий проміжок часу без використання ракет К-101, які були активно застосовані під час попередніх інцидентів. Це може вказувати на попередню фазу накопичення ракет.
"Судячи з усього, противник може використовувати високоточні ракети типу "Калібр" для атаки на ключову інфраструктуру, подібно до того, як це було в попередній раз. Також варто зазначити, що тривалий час не було зафіксовано використання ракет повітряного базування Х-101, які були активно застосовані під час останнього блекауту", — сказала вона.
Крім цього, Гуменюк вказала на присутність п'яти російських військових кораблів в акваторії Чорного моря, включаючи підводний човен, озброєний чотирма ракетами "Калібр".
За словами спікера, проблема полягає в тому, що запуски ракет із підводних човнів можуть залишатися непоміченими для систем протиповітряної оборони.
Нагадаємо, що нещодавно до району російського Брянська окупанти привезли нову партію ракет С-300. Таким чином, ворог не припиняє спроб атакувати українське прикордоння.
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