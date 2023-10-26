Гуменюк пояснила паузу росіян у масовому застосуванні ракет проти України

Спікер сил оборони півдня Наталія Гуменюк. Фото: fakty.com.ua

Спікер Сил оборони півдня Наталія Гуменюк висловила побоювання щодо активізації дій російських військ. Вона вказала на можливе накопичення ракет повітряного базування з метою завдання ударів по ключових об'єктах України, оскільки це відбувалося минулого року.

Про це Гуменюк повідомила в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Гуменюк про обстріл Росії

Гуменюк зазначила, що тривалий проміжок часу без використання ракет К-101, які були активно застосовані під час попередніх інцидентів. Це може вказувати на попередню фазу накопичення ракет.

"Судячи з усього, противник може використовувати високоточні ракети типу "Калібр" для атаки на ключову інфраструктуру, подібно до того, як це було в попередній раз. Також варто зазначити, що тривалий час не було зафіксовано використання ракет повітряного базування Х-101, які були активно застосовані під час останнього блекауту", — сказала вона.

Крім цього, Гуменюк вказала на присутність п'яти російських військових кораблів в акваторії Чорного моря, включаючи підводний човен, озброєний чотирма ракетами "Калібр".

За словами спікера, проблема полягає в тому, що запуски ракет із підводних човнів можуть залишатися непоміченими для систем протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що нещодавно до району російського Брянська окупанти привезли нову партію ракет С-300. Таким чином, ворог не припиняє спроб атакувати українське прикордоння.