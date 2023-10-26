Оккупанты привезли новую партию ракет С-300 для обстрелов Украины

Ракетный комплекс С-300. Фото: rnbo.gov.ua

Недавно в район российского Брянска оккупанты привезли новую партию ракет С-300. Таким образом, враг не прекращает попыток атаковать украинское приграничье.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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"Глубокая модернизация прошла с целью возможности нанесения ударов по наземным целям в Украине, на мощностях АО "Дубненский машиностроительный завод" имени Федорова в городе Дубно Московской области", — рассказали в Центре.

Там добавили, что благодаря местным жителям известно о размещении и передвижении российской техники и намерениях врага, поэтому реализация этих планов сомнительна.

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину большинство оборонных производств РФ попали под западные санкции. Однако подрядчики предприятий, выпускающих "Кинжал", до сих пор избегают ограничений, что позволяет импортировать необходимые для работы товары непосредственно из разных стран ЕС.

Также мы сообщали, что представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов ответил, смогут ли российские оккупанты выпускать по Украине сотню ракет за один удар.