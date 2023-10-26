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Окупанти привезли нову партію ракет С-300 для обстрілів України

26 жовтня 2023 03:24
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Окупанти привезли нову партію ракет С-300 для обстрілів України
Ракетний комплекс С-300. Фото: rnbo.gov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Нещодавно в район російського Брянська окупанти привезли нову партію ракет С-300. Таким чином ворог не припиняє спроб атакувати українське прикордоння.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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"Глибока модернізація пройшла з метою можливості нанесення ударів по наземним цілям в Україні, на потужностях АТ "Дубненский машинобудівний завод" імені Фєдорова в місті Дубна Московської області", — розповіли в Центрі. 

Там додали, що завдяки місцевим жителям відомо про розміщення й пересування російської техніки та наміри ворога, тому реалізація цих планів сумнівна.

Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну більшість оборонних виробництв РФ потрапили під західні санкції. Однак підрядники підприємств, що випускають "Кинджал", досі уникають обмежень, що дозволяє їм імпортувати необхідні для роботи товари безпосередньо з різних країн ЄС.

Також ми повідомляли, що представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов відповів, чи зможуть російські окупанти випускати по Україні сотню ракет за один удар.

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