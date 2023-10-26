Окупанти привезли нову партію ракет С-300 для обстрілів України
Нещодавно в район російського Брянська окупанти привезли нову партію ракет С-300. Таким чином ворог не припиняє спроб атакувати українське прикордоння.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
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"Глибока модернізація пройшла з метою можливості нанесення ударів по наземним цілям в Україні, на потужностях АТ "Дубненский машинобудівний завод" імені Фєдорова в місті Дубна Московської області", — розповіли в Центрі.
Там додали, що завдяки місцевим жителям відомо про розміщення й пересування російської техніки та наміри ворога, тому реалізація цих планів сумнівна.
Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну більшість оборонних виробництв РФ потрапили під західні санкції. Однак підрядники підприємств, що випускають "Кинджал", досі уникають обмежень, що дозволяє їм імпортувати необхідні для роботи товари безпосередньо з різних країн ЄС.
Також ми повідомляли, що представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов відповів, чи зможуть російські окупанти випускати по Україні сотню ракет за один удар.
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