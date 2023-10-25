Російські виробники "Кинджалів" оминули санкції й досі отримують запчастини з ЄС

Гіперзвуковий комплекс "Кинджал". Фото: росЗМІ

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну більшість оборонних виробництв РФ потрапили під західні санкції. Однак підрядники підприємств, що випускають "Кинджал", досі уникають обмежень. Це дозволяє їм імпортувати необхідні для роботи товари безпосередньо з різних країн ЄС.

Про це повідомляє The Insider.

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Під час повномасштабної війни "Ростех" наростив виробництво "Кинджалів". Одна така ракета обходиться російському бюджету в 10 млн доларів.

"Іскандери" та "Кинджали" виробляє корпорація "Конструкторське бюро машинобудування" з Коломни. Вона входить до холдингу "Високоточні комплекси" держкорпорації "Ростех". Її очолює Сергій Пітіков.

Сергій Пітіков. Фото: The Insider

Як з'ясували журналісти, дочка й онуки головного російського виробника ракет живуть у Швеції. У 2021 році Майя Пітікова купила будинок у маленькому містечку Рюдсгорд неподалік від Мальме за приблизно пів мільйона євро.

Згідно зі шведськими реєстрами сумарний річний дохід її та її партнера — близько 80 тисяч євро на рік. Без допомоги дозволити собі таку нерухомість навряд чи можна.

Будинок Пітікової. Фото: The Insider

У розмові із журналістами Пітікова заявила, що путінський режим веде злочинну, криваву, безглузду війну. Після цього вона відмовилася від подальших коментарів.

"Я не готова брати участь у розмові, яка від початку спрямована проти мого батька", — заявила вона.

Хто постачає компоненти для росіян

Як виявилося, на Заході у Пітікова також є постачальники. З-за кордону підрядники виробника "Кинджалів" отримують необхідні для виробництва компоненти. Журналісти дізналися, що московське ТОВ "ЕТС Електронікс" ввозить мікросхеми цих виробників через китайську компанію ETC Electronics Limited.

Мікросхеми для ТОВ "ЕТС Електронікс". Фото: The Insider

Формальний засновник "ЕТС Електронікс" — 38-річна Катерина Кулаковська. Це співробітниця підрозділу "Мікрона", що належить "Ростеху". Фірма "ЕТС Електронікс" під час війни брала участь у форумі "Армія-2022", отримавши диплом від міністра оборони Сергія Шойгу. Однак під санкції Євросоюзу поки що не потрапила.

Катерина Кулаковська. Фото: The Insider

Журналісти дізналися, що завозять потрібні для виробництва "Кинджалів" товари і з Європи. Так, згідно із сайтом держзакупівель, камери тепла і холоду виробництва "Espec" НВК "КБМ" отримує від московського ТОВ "Остек-Тест".

Ця фірма навіть під час повномасштабної війни продовжила імпортувати обладнання Espec із Польщі. Відправником була компанія Intertrans Sp. z o.o. з міста Седльце.

Обладнання з Польщі для РФ. Фото: The Insider

"Особливо багато поставок прямує з Німеччини. Так, токарні верстати НВК "КБМ" поставляло ТОВ "KEB-Рус". Це партнер німецької компанії KEB, авторизований постачальник компонентів і розробник систем управління для технологічних процесів і обладнання на їхній основі. Під час війни "KEB-Рус" імпортує, наприклад, кабелі з Німеччини", — йдеться у повідомленні.

Розробником основного компоненту для "Кинджалів" називають також НДІЕП, який входить до "Ростех". Його підрядник — АТ "Радіант-ЕК", яке постачало інтегральні мікросхеми і безпосередньо НВК "КБМ". "Радіант-ЕК" продовжує імпорт під час війни.

Імпорт для РФ. Фото: The Insider

"Засвітилися в поставках й інші країни Європи. Так, наприклад, ще одна російська фірма, яка відзначилася на держконтрактах і в НДІЕП, і в НВК "КБМ", — ТОВ "Сонатек". Вона пропонує "сучасне вимірювальне та металообробне обладнання від провідних світових виробників". Європейські торгові контрагенти "Сонатека" — UAB Breitto (Литва), Baltic Shipping Agency LTD Sp. z o.o. (Польща), UAB "CUST LT" (Литва), Hermis Ekspo SIA (Латвія), Groupe D'Investissement Financier SA (Бельгія), Aberlink Ltd (Велика Британія) та ін.", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, чому Росія зменшила кількість використання ракет під час обстрілів України. Він припустив, що окупанти взяли паузу.