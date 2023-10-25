Російські виробники "Кинджалів" оминули санкції й досі отримують запчастини з ЄС
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну більшість оборонних виробництв РФ потрапили під західні санкції. Однак підрядники підприємств, що випускають "Кинджал", досі уникають обмежень. Це дозволяє їм імпортувати необхідні для роботи товари безпосередньо з різних країн ЄС.
Про це повідомляє The Insider.
Компоненти з Європи для "кинджалів"
Під час повномасштабної війни "Ростех" наростив виробництво "Кинджалів". Одна така ракета обходиться російському бюджету в 10 млн доларів.
"Іскандери" та "Кинджали" виробляє корпорація "Конструкторське бюро машинобудування" з Коломни. Вона входить до холдингу "Високоточні комплекси" держкорпорації "Ростех". Її очолює Сергій Пітіков.
Як з'ясували журналісти, дочка й онуки головного російського виробника ракет живуть у Швеції. У 2021 році Майя Пітікова купила будинок у маленькому містечку Рюдсгорд неподалік від Мальме за приблизно пів мільйона євро.
Згідно зі шведськими реєстрами сумарний річний дохід її та її партнера — близько 80 тисяч євро на рік. Без допомоги дозволити собі таку нерухомість навряд чи можна.
У розмові із журналістами Пітікова заявила, що путінський режим веде злочинну, криваву, безглузду війну. Після цього вона відмовилася від подальших коментарів.
"Я не готова брати участь у розмові, яка від початку спрямована проти мого батька", — заявила вона.
Хто постачає компоненти для росіян
Як виявилося, на Заході у Пітікова також є постачальники. З-за кордону підрядники виробника "Кинджалів" отримують необхідні для виробництва компоненти. Журналісти дізналися, що московське ТОВ "ЕТС Електронікс" ввозить мікросхеми цих виробників через китайську компанію ETC Electronics Limited.
Формальний засновник "ЕТС Електронікс" — 38-річна Катерина Кулаковська. Це співробітниця підрозділу "Мікрона", що належить "Ростеху". Фірма "ЕТС Електронікс" під час війни брала участь у форумі "Армія-2022", отримавши диплом від міністра оборони Сергія Шойгу. Однак під санкції Євросоюзу поки що не потрапила.
Журналісти дізналися, що завозять потрібні для виробництва "Кинджалів" товари і з Європи. Так, згідно із сайтом держзакупівель, камери тепла і холоду виробництва "Espec" НВК "КБМ" отримує від московського ТОВ "Остек-Тест".
Ця фірма навіть під час повномасштабної війни продовжила імпортувати обладнання Espec із Польщі. Відправником була компанія Intertrans Sp. z o.o. з міста Седльце.
"Особливо багато поставок прямує з Німеччини. Так, токарні верстати НВК "КБМ" поставляло ТОВ "KEB-Рус". Це партнер німецької компанії KEB, авторизований постачальник компонентів і розробник систем управління для технологічних процесів і обладнання на їхній основі. Під час війни "KEB-Рус" імпортує, наприклад, кабелі з Німеччини", — йдеться у повідомленні.
Розробником основного компоненту для "Кинджалів" називають також НДІЕП, який входить до "Ростех". Його підрядник — АТ "Радіант-ЕК", яке постачало інтегральні мікросхеми і безпосередньо НВК "КБМ". "Радіант-ЕК" продовжує імпорт під час війни.
"Засвітилися в поставках й інші країни Європи. Так, наприклад, ще одна російська фірма, яка відзначилася на держконтрактах і в НДІЕП, і в НВК "КБМ", — ТОВ "Сонатек". Вона пропонує "сучасне вимірювальне та металообробне обладнання від провідних світових виробників". Європейські торгові контрагенти "Сонатека" — UAB Breitto (Литва), Baltic Shipping Agency LTD Sp. z o.o. (Польща), UAB "CUST LT" (Литва), Hermis Ekspo SIA (Латвія), Groupe D'Investissement Financier SA (Бельгія), Aberlink Ltd (Велика Британія) та ін.", — йдеться у матеріалі.
Нагадаємо, речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, чому Росія зменшила кількість використання ракет під час обстрілів України. Він припустив, що окупанти взяли паузу.
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