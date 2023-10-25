Российские производители "Кинжалов" обошли санкции и до сих пор получают запчасти из ЕС

Гиперзвуковой комплекс "Кинжал". Фото: росСМИ

После начала полномасштабного вторжения России в Украину большинство оборонных производств РФ попали под западные санкции. Однако подрядчики предприятий, выпускающих "Кинжал", до сих пор избегают ограничений. Это позволяет им импортировать необходимые для работы товары напрямую из разных стран ЕС.

Об этом сообщает The Insider.

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Компоненты из Европы для "кинжалов"

Во время полномасштабной войны "Ростех" нарастил производство "Кинжалов". Одна такая ракета обходится российскому бюджету в 10 млн долларов.

"Искандеры" и "Кинжалы" производит корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" из Коломны. Она входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех". Ее возглавляет Сергей Питиков.

Сергей Питиков. Фото: The Insider

Как выяснили журналисты, дочь и внуки главного российского производителя ракет живут в Швеции. В 2021 году Майя Питикова купила дом в маленьком городке Рюдсгорд недалеко от Мальме за примерно полмиллиона евро.

Согласно шведским реестрам суммарный годовой доход ее и ее партнера — около 80 тысяч евро в год. Без помощи позволить себе такую недвижимость вряд ли можно.

Дом Питиковой. Фото: The Insider

В разговоре с журналистами Питикова заявила, что путинский режим ведет преступную, кровавую, бессмысленную войну. После этого она отказалась от дальнейших комментариев.

"Я не готова участвовать в разговоре, который изначально направлен против моего отца", — заявила она.

Кто поставляет компоненты для россиян

Как оказалось, на Западе у Питикова есть поставщики. Из-за границы подрядчики производителя "Кинжалов" получают необходимые для производства компоненты. Журналисты узнали, что московское ООО "ЕТС Электроникс" ввозит микросхемы этих производителей через китайскую компанию ETC Electronics Limited.

Микросхемы для ООО "ЭТС Электроникс". Фото: The Insider

Формальный основатель "ЭТС Электроникс" — 38-летняя Екатерина Кулаковская. Это сотрудница подразделения "Микрона", принадлежащего "Ростеху". Фирма "ЭТС Электроникс" во время войны принимала участие в форуме "Армия-2022", получив диплом от министра обороны Сергея Шойгу. Однако под санкции Евросоюза пока не попала.

Екатерина Кулаковская. Фото: The Insider

Журналисты узнали, что завозят нужные для производства "Кинжалов" товары и из Европы. Так, согласно сайту госзакупок, камеры тепла и холода производства "Espec" УПК "КБМ" получает от московского ООО "Остек-Тест".

Эта фирма даже во время полномасштабной войны продолжила импорт оборудования Espec из Польши. Отправителем была компания Intertrans Sp. z o.o из Седльце.

Оборудование из Польши для России. Фото: The Insider

"Особенно много поставок идет из Германии. Так, токарные станки НПК "КБМ" поставляло ООО "KEB-Рус". Это партнер немецкой компании KEB, авторизованный поставщик компонентов и разработчик систем управления для технологических процессов и оборудования на их основе. Во время войны "KEB-Рус" импортирует, например, кабели из Германии", — говорится в сообщении.

Разработчиком основного компонента для "Кинжалов" называют также НИИЭП, входящий в "Ростех". Его подрядчик — АО "Радиант-ЭК", поставлявшее интегральные микросхемы и непосредственно УПК "КБМ". "Радиант-ЭК" продолжает импорт во время войны.

Импорт для РФ. Фото: The Insider

"Засветились в поставках и другие страны Европы. Так, например, еще одна российская фирма, которая отличилась на госконтрактах и в НИИЭП, и в НПК "КБМ", — ООО "Сонатек". Она предлагает "современное измерительное и металлообрабатывающее оборудование от ведущих мировых производителей". Европейские торговые контрагенты "Сонатека" — UAB Breitto (Литва), Baltic Shipping Agency LTD Sp. z o.o. (Польша), UAB "CUST LT" (Литва), Hermis Ekspo SIA (Латвия), Groupe D'Investissement Financier SA (Бельгия), Aberlink Ltd (Великобритания) и др.", — говорится в материале.

Напомним, спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, почему Россия уменьшила количество использования ракет во время обстрелов Украины. Он предположил, что оккупанты взяли паузу.