Ігнат пояснив, чому РФ скоротила кількість ракетних обстрілів

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Фото: facebook.com/yuriy.ignat

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, чому Росія зменшила кількість використання ракет під час обстрілів України. Він припустив, що окупанти взяли паузу.

Про це Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону.

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"Ймовірно, йде якась пауза, щоб дати можливість промисловості накопичити певну кількість ракет. Це зрозуміло. Вони ж не можуть використовувати їх так інтенсивно без того, щоб випорожнювати ті запаси їхнього стратегічного "НЗ". Зрештою вони в "НЗ" давно залізли", — зазначив Ігнат.

Він припустив, що російські військові можуть зберігати далекобійні ракети Х-101 з дальністю до 5500 км для реалізації власних стратегічних цілей.

Росія завдає ударів по Україні

Нагадаємо, що в Покровську Донецької області зросла кількість поранених внаслідок удару російських загарбників по будівлі соцзахисту. Потерпілі отримали контузії, забої та інші травми.

Також ми писали, що російські загарбники в черговий раз обстріляли Нікополь. Внаслідок цього постраждали рятувальники, кількох з них госпіталізували внаслідок поранень.

Додамо, що російські літаки дальньої авіації не завдавали ударів по Україні з 21 вересня, тобто 21 день. У британській розвідці припустили, для чого ворог накопичує ракети.