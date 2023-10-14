Ігнат пояснив, чому РФ скоротила кількість ракетних обстрілів
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, чому Росія зменшила кількість використання ракет під час обстрілів України. Він припустив, що окупанти взяли паузу.
Про це Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону.
Ігнат про скорочення ракетних обстрілів
"Ймовірно, йде якась пауза, щоб дати можливість промисловості накопичити певну кількість ракет. Це зрозуміло. Вони ж не можуть використовувати їх так інтенсивно без того, щоб випорожнювати ті запаси їхнього стратегічного "НЗ". Зрештою вони в "НЗ" давно залізли", — зазначив Ігнат.
Він припустив, що російські військові можуть зберігати далекобійні ракети Х-101 з дальністю до 5500 км для реалізації власних стратегічних цілей.
Росія завдає ударів по Україні
Нагадаємо, що в Покровську Донецької області зросла кількість поранених внаслідок удару російських загарбників по будівлі соцзахисту. Потерпілі отримали контузії, забої та інші травми.
Також ми писали, що російські загарбники в черговий раз обстріляли Нікополь. Внаслідок цього постраждали рятувальники, кількох з них госпіталізували внаслідок поранень.
Додамо, що російські літаки дальньої авіації не завдавали ударів по Україні з 21 вересня, тобто 21 день. У британській розвідці припустили, для чого ворог накопичує ракети.
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