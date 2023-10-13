У британській розвідці розповіли, чому РФ взяла паузу в ракетних обстрілах

Запуск російської ракети в морі. Фото: Міноборони РФ

Російські літаки дальньої авіації не завдавали ударів по Україні з 21 вересня, тобто 21 день. Ймовірно, ворог накопичує ракети для обстрілів критично важливої інфраструктури з настанням холодів.

Про це повідомляє британська розвідка.

Читайте також:

РФ накопичує ракети

Аналітики зазначили, що такі перерви не є чимось незвичайним. Остання подібна пауза в ударах відбулася в період з 9 березня по 28 квітня 2023 року, тобто протягом 51 дня. Тоді, ймовірно, Росія майже вичерпала свої запаси боєздатних ракетних боєприпасів AS-23 після зимової кампанії проти критично важливої інфраструктури України.

"Цього разу, ймовірно, Росія зберігає наявні запаси ракет AS-23, а також використовує цю паузу для збільшення придатних до використання запасів в очікуванні подальших потужних ударів по Україні взимку", — йдеться у звіті.

Чому ворог використовує безпілотники

Аналітики наголосили, що нещодавно РФ зосередила свої повітряні удари на об'єктах зернової галузі на півдні України, використовуючи безпілотні літальні апарати односторонньої атаки Shahed.

﻿﻿Це включало удари по українських портах на річці Дунай, що, ймовірно, вимагало високого рівня точності через близькість цілі до румунського кордону.

"Цілком ймовірно, що Росія використовувала дрони-камікадзе Shahed по цих цілях через їхню більшу точність порівняно з іншими типами ракет повітряного базування", — додали аналітики.

Звіт британської розвідки. Фото: twitter.com/DefenceHQ/

Нагадаємо, речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів, що впродовж останніх місяців окупанти під час атак на Україну стали дещо економити ракетний арсенал. Наразі це може свідчити про посилені підготовки росіян до атак на об'єкти критичної інфраструктури під час опалювального сезону.

Також ми писали, що речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк заявила, що російські окупанти частіше обстрілюють Україну балістичними та надзвуковими ракетами. Це пояснюється тим, що Росія намагається накопичити крилаті ракети.