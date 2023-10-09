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Гуменюк пояснила, чому РФ частіше використовує для обстрілів балістику

9 жовтня 2023 00:42
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Гуменюк пояснила, чому РФ частіше використовує для обстрілів балістику
Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Фото: Media Center Ukraine — Odesa
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк заявила, що російські окупанти частіше обстрілюють Україну балістичними та надзвуковими ракетами. Це пояснюється тим, що Росія намагається накопичити крилаті ракети.

Про це повідомляє 24 Канал.

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"Не можна ігнорувати такий висновок аналітики, що росіяни накопичують ті ракети, які збиваються, Х-101, Х-555, Х-55. Їх можуть використовувати для масованих ракетних ударів вже під час опалювального сезону", — зазначила речниця.

За її словами, росіяни вкотре можуть вдатися до "енергетичного терору".

"Для ефекту підтримання своєї присутності, постійної загрози, для підтримання напруження і вирівнювання коефіцієнта атаки й збиття, зараз вони можуть застосовувати точкові ракетні удари. Балістикою, надзвуковими ракетами — для підтримки розуміння, що вони ще не програли", — додала Гуменюк.

Нагадаємо, що в неділю, 8 жовтня, російські терористи обстріляли Херсонську область. Від ворожої атаки постраждала дитина. 

Також ми писали, що ввечері 7 жовтня тактична авіація ворога спрямувала на південь Одещини три керовані авіабомби, традиційно створюючи напруження навколо морських транспортних шляхів в районі острова Зміїний.

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