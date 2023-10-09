Гуменюк объяснила, почему РФ чаще использует для обстрелов баллистику

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Фото: Media Center Ukraine — Odesa

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что российские оккупанты чаще обстреливают Украину баллистическими и сверхзвуковыми ракетами. Это объясняется тем, что Россия пытается накопить крылатые ракеты.

Об этом сообщает 24 Канал.

Читайте также:

Гуменюк о частых обстрелах Украины баллистикой

"Нельзя игнорировать такой вывод аналитики, что россияне накапливают сбиваемые ракеты Х-101, Х-555, Х-55. Их могут использовать для массированных ракетных ударов уже во время отопительного сезона", — отметила спикер.

По ее словам, россияне в очередной раз могут прибегнуть к "энергетическому террору".

"Для эффекта поддержания своего присутствия, постоянной угрозы, для поддержания напряжения и выравнивания коэффициента атаки и ущерба сейчас они могут применять точечные ракетные удары. Баллистикой, сверхзвуковыми ракетами — для поддержки понимания, что они еще не проиграли", — добавила Гуменюк.

Напомним, что в воскресенье 8 октября российские террористы обстреляли Херсонскую область. От вражеской атаки пострадал ребенок.

Также мы писали, что вечером 7 октября тактическая авиация врага направила на юг Одесской области три управляемых авиабомба, традиционно создавая напряжение вокруг морских транспортных путей в районе острова Змеиный.