В британской разведке рассказали, почему РФ взяла паузу в ракетных обстрелах
Российские самолеты дальней авиации не наносили ударов по Украине с 21 сентября, то есть 21 день. Вероятно, враг накапливает ракеты для обстрелов критически важной инфраструктуры с наступлением холодов.
Об этом сообщает британская разведка.
РФ накапливает ракеты
Аналитики отметили, что такие перерывы не являются чем-то необычным. Последняя подобная пауза в ударах произошла в период с 9 марта по 28 апреля 2023 года, то есть в течение 51 дня. Тогда, вероятно, Россия почти исчерпала свои запасы боеспособных ракетных боеприпасов AS-23 после зимней кампании против критически важной инфраструктуры Украины.
"На этот раз, вероятно, Россия сохраняет имеющиеся запасы ракет AS-23, а также использует эту паузу для увеличения пригодных к использованию запасов в ожидании дальнейших мощных ударов по Украине зимой", — говорится в отчете.
Почему враг использует беспилотники
Аналитики подчеркнули, что недавно РФ сосредоточила свои воздушные удары на объектах зерновой отрасли на юге Украины, используя беспилотные летательные аппараты односторонней атаки Shahed.
Это включало удары по украинским портам на реке Дунай, что, вероятно, требовало высокого уровня точности из-за близости к румынской границе.
"Вполне вероятно, что Россия использовала дроны-камикадзе Shahed по этим целям из-за их большей точности по сравнению с другими типами ракет воздушного базирования", — добавили аналитики.
Напомним, спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал, что в течение последних месяцев оккупанты во время атак на Украину стали несколько экономить ракетный арсенал. Это может свидетельствовать об усилении подготовки россиян к атакам на объекты критической инфраструктуры во время отопительного сезона.
Также мы писали, что спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что российские оккупанты чаще обстреливают Украину баллистическими и сверхзвуковыми ракетами. Это объясняется тем, что Россия пытается накопить крылатые ракеты.