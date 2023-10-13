В британской разведке рассказали, почему РФ взяла паузу в ракетных обстрелах

Запуск российской ракеты в море. Фото: Минобороны РФ

Российские самолеты дальней авиации не наносили ударов по Украине с 21 сентября, то есть 21 день. Вероятно, враг накапливает ракеты для обстрелов критически важной инфраструктуры с наступлением холодов.

Об этом сообщает британская разведка.

Читайте также:

РФ накапливает ракеты

Аналитики отметили, что такие перерывы не являются чем-то необычным. Последняя подобная пауза в ударах произошла в период с 9 марта по 28 апреля 2023 года, то есть в течение 51 дня. Тогда, вероятно, Россия почти исчерпала свои запасы боеспособных ракетных боеприпасов AS-23 после зимней кампании против критически важной инфраструктуры Украины.

"На этот раз, вероятно, Россия сохраняет имеющиеся запасы ракет AS-23, а также использует эту паузу для увеличения пригодных к использованию запасов в ожидании дальнейших мощных ударов по Украине зимой", — говорится в отчете.

Почему враг использует беспилотники

Аналитики подчеркнули, что недавно РФ сосредоточила свои воздушные удары на объектах зерновой отрасли на юге Украины, используя беспилотные летательные аппараты односторонней атаки Shahed.

﻿﻿Это включало удары по украинским портам на реке Дунай, что, вероятно, требовало высокого уровня точности из-за близости к румынской границе.

"Вполне вероятно, что Россия использовала дроны-камикадзе Shahed по этим целям из-за их большей точности по сравнению с другими типами ракет воздушного базирования", — добавили аналитики.

Отчет британской разведки. Фото: twitter.com/DefenceHQ/

Напомним, спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал, что в течение последних месяцев оккупанты во время атак на Украину стали несколько экономить ракетный арсенал. Это может свидетельствовать об усилении подготовки россиян к атакам на объекты критической инфраструктуры во время отопительного сезона.

Также мы писали, что спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что российские оккупанты чаще обстреливают Украину баллистическими и сверхзвуковыми ракетами. Это объясняется тем, что Россия пытается накопить крылатые ракеты.