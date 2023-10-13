Кількість поранених внаслідок удару по Покровську зросла до 23
У Покровську Донецької області кількість поранених внаслідок удару російських загарбників по будівлі соцзахисту зросла до 23. Потерпілі отримали контузії, забої та інші травми.
Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.
Удар росіян по Покровську
"13 жовтня 2023 року, о 08:30, окупанти обстріляли центр м. Покровська. Станом на 17:00 відомо, що внаслідок влучання засобів ураження загинув чоловік, ще 23 людини зазнали поранень різного ступеня тяжкості", — йдеться у повідомленні.
В прокуратурі наголосили, що потерпілим з контузіями, забоями, переломами та осколковими пораненнями надано невідкладну медичну допомогу.
Прокуратура розпочала провадження
Наразі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.
"Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених збройними силами РФ", — повідомили у прокуратурі.
Раніше ми повідомляли, що сьогодні зранку, 13 жовтня, російські окупанти обстріляли Покровськ Донецької області. Внаслідок атаки ворога відомо про щонайменше одного загиблого та 13 поранених.
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