Кількість поранених внаслідок удару по Покровську зросла до 23

Рятувальники на місці ракетного удару в Покровську. Фото: ДСНС

У Покровську Донецької області кількість поранених внаслідок удару російських загарбників по будівлі соцзахисту зросла до 23. Потерпілі отримали контузії, забої та інші травми.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

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Удар росіян по Покровську

"13 жовтня 2023 року, о 08:30, окупанти обстріляли центр м. Покровська. Станом на 17:00 відомо, що внаслідок влучання засобів ураження загинув чоловік, ще 23 людини зазнали поранень різного ступеня тяжкості", — йдеться у повідомленні.

В прокуратурі наголосили, що потерпілим з контузіями, забоями, переломами та осколковими пораненнями надано невідкладну медичну допомогу.

Прокуратура розпочала провадження

Наразі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

"Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених збройними силами РФ", — повідомили у прокуратурі.

Раніше ми повідомляли, що сьогодні зранку, 13 жовтня, російські окупанти обстріляли Покровськ Донецької області. Внаслідок атаки ворога відомо про щонайменше одного загиблого та 13 поранених.