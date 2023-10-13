Число раненых в результате удара по Покровску возросло до 23

Спасатели на месте ракетного удара в Покровске. Фото: ГСЧС

В Покровске Донецкой области количество раненых в результате удара российских захватчиков по зданию соцзащиты возросло до 23. Пострадавшие получили контузии, ушибы и другие травмы.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

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Удар россиян по Покровску

"13 октября 2023 года, в 08:30, оккупанты обстреляли центр г. Покровска. По состоянию на 17:00 известно, что в результате попадания средств поражения погиб мужчина, еще 23 человека получили ранения различной степени тяжести", — говорится в сообщении.

В прокуратуре подчеркнули, что пострадавшим с контузиями, ушибами, переломами и осколочными ранениями оказана неотложная медицинская помощь.

Прокуратура начала производство

В настоящее время осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.

"Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных вооруженными силами РФ", — сообщили в прокуратуре.

Ранее мы сообщали, что сегодня утром, 13 октября, российские оккупанты обстреляли Покровск Донецкой области. В результате атаки врага известно о по меньшей мере одного погибшего и 13 раненых.