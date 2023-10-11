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Число погибших в результате обстрела гимназии в Никополе возросло до трех

11 октября 2023 19:42
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Число погибших в результате обстрела гимназии в Никополе возросло до трех
Спасатель разбирает завалы в Никополе. Фото: Днепропетровская ОВА
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Сегодня, 11 октября, российские захватчики нанесли удар по Никополю. В результате попадания по местной гимназии погибли по меньшей мере три человека.

Об этом сообщили в Днепропетровской ОВА.

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"Из-под завалов разбитой гимназии в Никополе извлекли тело 60-летней женщины. Таким образом, этот ракетный удар унес жизни трех человек. Погибли также 72-летний мужчина и 70-летняя женщина", — сообщил председатель ОВА Сергей Лысак.

Враг атаковал город дронами-камикадзе, а также нанес удары с помощью тяжелой артиллерии. По уточненной информации, количество поврежденных частных домов составляет полсотни.

"В целом враг бил по району 8 раз в день", — сообщили в ОВА.

Кроме Никополя, российские захватчики обстреляли из тяжелой артиллерии Покровскую сельскую и Марганецкую общины. Там обошлось без жертв и пострадавших.

Обстрел Никополя
Последствия обстрела Никополя. Фото: Днепропетровская ОВА
Последствия обстрелов Никополя
Последствия обстрела Никополя. Фото: Днепропетровская ОВА

Напомним, 11 октября российские террористы обстреляли гимназию в Никополе на Днепропетровщине. В результате атаки погибли два человека.

Добавим, 11 октября армия РФ обстреляла поселок, расположенный возле Херсона. В результате ранены среди мирного населения.

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