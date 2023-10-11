Число погибших в результате обстрела гимназии в Никополе возросло до трех
Сегодня, 11 октября, российские захватчики нанесли удар по Никополю. В результате попадания по местной гимназии погибли по меньшей мере три человека.
Об этом сообщили в Днепропетровской ОВА.
Обстрел Никополя российскими захватчиками
"Из-под завалов разбитой гимназии в Никополе извлекли тело 60-летней женщины. Таким образом, этот ракетный удар унес жизни трех человек. Погибли также 72-летний мужчина и 70-летняя женщина", — сообщил председатель ОВА Сергей Лысак.
Враг атаковал город дронами-камикадзе, а также нанес удары с помощью тяжелой артиллерии. По уточненной информации, количество поврежденных частных домов составляет полсотни.
"В целом враг бил по району 8 раз в день", — сообщили в ОВА.
Кроме Никополя, российские захватчики обстреляли из тяжелой артиллерии Покровскую сельскую и Марганецкую общины. Там обошлось без жертв и пострадавших.
Напомним, 11 октября российские террористы обстреляли гимназию в Никополе на Днепропетровщине. В результате атаки погибли два человека.
Добавим, 11 октября армия РФ обстреляла поселок, расположенный возле Херсона. В результате ранены среди мирного населения.