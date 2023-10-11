З'явилися нові деталі обстрілу у Нікополі

Наслідки обстрілу в Нікополі 11 жовтня 2023 року. Фото: Євген Євтушенко\Telegram

Під час сьогоднішньої атаки на Нікополь, що на Дніпропетровщині, росіяни поцілили у місцеву гімназію. Внаслідок обстрілу загинули двоє чоловіків.

Про це повідомляє голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

Читайте також:

Атака на Нікополь

Повідомляється, що росіяни цинічно обстріляли місцевий заклад освіти у Нікополі. На оприлюднених кадрах можна побачити, як у будівлі повибивало вікна, пошкодило стелю та дах.

Внаслідок обстрілу загинули 24-річний та 71-річний чоловіки.

Окрім цього, вибуховою хвилею пошкоджено 42 приватних будинки, 18 господарських споруд, інфраструктурний об’єкт, 17 сонячних панелей, магазин, авто.

Наслідки обстрілу в Нікополі 11 жовтня 2023 року. Фото: Євген Євтушенко\Telegram

Наслідки обстрілу в Нікополі 11 жовтня 2023 року. Фото: Євген Євтушенко\Telegram

Наслідки обстрілу в Нікополі 11 жовтня 2023 року. Фото: Євген Євтушенко\Telegram

Наслідки обстрілу в Нікополі 11 жовтня 2023 року. Фото: Євген Євтушенко\Telegram

Нагадаємо, 11 жовтня російські терористи обстріляли гімназію у Нікополі, що на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки загинуло двоє людей.

Додамо, 11 жовтня армія РФ обстріляла селище, яке розташове біля Херсона. Внаслідок цього є поранені серед мирного населення.

Також ми писали, що у Грозі Харківської області збільшилася кількість жертв внаслідок російського обстрілу 5 жовтня. Станом на ранок 11 жовтня відомо про 55 загиблих.