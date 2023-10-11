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З'явилися нові деталі обстрілу у Нікополі

11 жовтня 2023 17:59
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
З'явилися нові деталі обстрілу у Нікополі
Наслідки обстрілу в Нікополі 11 жовтня 2023 року. Фото: Євген Євтушенко\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Під час сьогоднішньої атаки на Нікополь, що на Дніпропетровщині, росіяни поцілили у місцеву гімназію. Внаслідок обстрілу загинули двоє чоловіків. 

Про це повідомляє голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко. 

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Повідомляється, що росіяни цинічно обстріляли місцевий заклад освіти у Нікополі. На оприлюднених кадрах можна побачити, як у будівлі повибивало вікна, пошкодило стелю та дах. 

Внаслідок обстрілу загинули 24-річний та 71-річний чоловіки. 

Окрім цього, вибуховою хвилею пошкоджено 42 приватних будинки, 18 господарських споруд,  інфраструктурний об’єкт, 17 сонячних панелей, магазин, авто. 

Атака на Нікополь 11 жовтня
Наслідки обстрілу в Нікополі 11 жовтня 2023 року. Фото: Євген Євтушенко\Telegram
Атака на Нікополь 11 жовтня
Наслідки обстрілу в Нікополі 11 жовтня 2023 року. Фото: Євген Євтушенко\Telegram
Атака на Нікополь 11 жовтня
Наслідки обстрілу в Нікополі 11 жовтня 2023 року. Фото: Євген Євтушенко\Telegram
Атака на Нікополь 11 жовтня
Наслідки обстрілу в Нікополі 11 жовтня 2023 року. Фото: Євген Євтушенко\Telegram

Нагадаємо, 11 жовтня російські терористи обстріляли гімназію у Нікополі, що на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки загинуло двоє людей.

Додамо, 11 жовтня армія РФ обстріляла селище, яке розташове біля Херсона. Внаслідок цього є поранені серед мирного населення.

Також ми писали, що у Грозі Харківської області збільшилася кількість жертв внаслідок російського обстрілу 5 жовтня. Станом на ранок 11 жовтня відомо про 55 загиблих.

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