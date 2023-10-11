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Появились новые детали обстрела в Никополе

11 октября 2023 17:59
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Появились новые детали обстрела в Никополе
Последствия обстрелов в Никополе 11 октября 2023 года. Фото: Евгений Евтушенко\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Во время сегодняшней атаки на Никополь, что на Днепропетровщине, россияне попали в местную гимназию. В результате обстрела погибли двое мужчин.

Об этом сообщает глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.

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Сообщается, что россияне цинично обстреляли местное учебное заведение в Никополе. На обнародованных кадрах можно увидеть, как в здании выбило окна, повредило потолок и крышу.

В результате обстрела погибли 24-летний и 71-летний мужчины.

Кроме этого, взрывной волной повреждены 42 частных дома, 18 хозяйственных построек, инфраструктурный объект, 17 солнечных панелей, магазин, авто.

Атака на Никополь 11 октября
Последствия обстрелов в Никополе 11 октября 2023 года. Фото: Евгений Евтушенко\Telegram
Атака на Никополь 11 октября
Последствия обстрелов в Никополе 11 октября 2023 года. Фото: Евгений Евтушенко\Telegram
Атака на Никополь 11 октября
Последствия обстрелов в Никополе 11 октября 2023 года. Фото: Евгений Евтушенко\Telegram
Атака на Никополь 11 октября
Последствия обстрелов в Никополе 11 октября 2023 года. Фото: Евгений Евтушенко\Telegram

Напомним, 11 октября российские террористы обстреляли гимназию в Никополе на Днепропетровщине. В результате атаки погибли два человека.

Добавим, 11 октября армия РФ обстреляла поселок, расположенный возле Херсона. В результате ранены среди мирного населения.

Также мы писали, что в Грозе Харьковской области увеличилось количество жертв в результате российских обстрелов 5 октября. По состоянию на утро 11 октября известно о 55 погибших.

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