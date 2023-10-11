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Росіяни обстріляли гімназію у Нікополі: є загиблі

11 жовтня 2023 17:08
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Росіяни обстріляли гімназію у Нікополі: є загиблі
Рятувальники розбирають завали на місці обстрілу в Нікополі 11 жовтня 2023 року. Фото: Ігор Клименко\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У середу, 11 жовтня, російські терористи обстріляли гімназію у Нікополі, що на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки загинуло двоє людей.

Про це повідомляє міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. 

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Повідомляється, що під прицілом російських окупантів був місцевий заклад освіти — гімназія. Її внаслідок обстрілу було зруйновано. 

Жертвами цинічної атаки стало двоє людей, вони були працівниками навчального закладу. Однак, під завалами можуть бути ще люди. Пошуково-рятувальні роботи тривають. 

Нагадаємо, протягом доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківської області. У середу, 11 жовтня, в смт Купянськ-Вузловий один із ворожих снарядів влучив у житловий будинок.

Додамо, 11 жовтня армія РФ обстріляла селище, яке розташове біля Херсона. Внаслідок цього є поранені серед мирного населення.

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