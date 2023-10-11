Россияне обстреляли гимназию в Никополе: есть погибшие
В среду, 11 октября, российские террористы обстреляли гимназию в Никополе на Днепропетровщине. В результате атаки погибли два человека.
Об этом сообщает министр внутренних дел Игорь Клименко.
Российская атака на Никополь
Сообщается, что под прицелом российских оккупантов было местное учебное заведение — гимназия. Она в результате обстрела была разрушена.
Жертвами циничной атаки стали два человека, они были работниками учебного заведения. Однако под завалами могут быть еще люди. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Напомним, в течение суток российские оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковской области. В среду, 11 октября, в пгт Купянск-Узловой один из вражеских снарядов попал в жилой дом.
Добавим, 11 октября армия РФ обстреляла поселок, расположенный возле Херсона. В результате ранены среди мирного населения.