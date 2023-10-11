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Россияне обстреляли гимназию в Никополе: есть погибшие

11 октября 2023 17:08
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Россияне обстреляли гимназию в Никополе: есть погибшие
Спасатели разбирают завалы на месте обстрела в Никополе 11 октября 2023 года. Фото: Игорь Клименко\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В среду, 11 октября, российские террористы обстреляли гимназию в Никополе на Днепропетровщине. В результате атаки погибли два человека.

Об этом сообщает министр внутренних дел Игорь Клименко.

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Сообщается, что под прицелом российских оккупантов было местное учебное заведение — гимназия. Она в результате обстрела была разрушена.

Жертвами циничной атаки стали два человека, они были работниками учебного заведения. Однако под завалами могут быть еще люди. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Напомним, в течение суток российские оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковской области. В среду, 11 октября, в пгт Купянск-Узловой один из вражеских снарядов попал в жилой дом.

Добавим, 11 октября армия РФ обстреляла поселок, расположенный возле Херсона. В результате ранены среди мирного населения.

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