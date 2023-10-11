Кількість загиблих внаслідок обстрілу гімназії в Нікополі зросла до трьох

Рятувальник розбирає завали в Нікополі. Фото: Дніпропетровська ОВА

Сьогодні, 11 жовтня, російські загарбники завдали удару по Нікополю. Внаслідок влучання по місцевій гімназії загинуло щонайменше троє людей.

Про це повідомили в Дніпропетровськиій ОВА.

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Обстріл Нікополя російськими загарбниками

"З-під завалів потрощеної гімназії в Нікополі дістали тіло 60-річної жінки. Таким чином, цей ракетний удар забрав життя трьох людей. Загинули також 72-річний чоловік та 70-річна жінка", — повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Ворог атакував місто дронами-камікадзе, а також завдав ударів за допомогою важкої артилерії. За уточненою інформацією, кількість пошкоджених приватних будинків складає півсотні.

"Загалом ворог бив по району 8 разів за день", — повідомили в ОВА.

Окрім Нікополя, російські загарбники обстріляли з важкої артилерії Покровську сільську та Марганецьку громади. Там обійшлося без жертв і постраждалих.

Наслідки обстрілів Нікополя. Фото: Дніпропетровська ОВА

Наслідки обстрілів Нікополя. Фото: Дніпропетровська ОВА

Нагадаємо, 11 жовтня російські терористи обстріляли гімназію у Нікополі, що на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки загинуло двоє людей.

Додамо, 11 жовтня армія РФ обстріляла селище, яке розташове біля Херсона. Внаслідок цього є поранені серед мирного населення.