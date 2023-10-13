Росіяни вдарили по Покровську: є загиблий, багато поранених

Наслідки російського обстрілу Донецької області. Фото: t.me/DonetskaODA

Сьогодні зранку, 13 жовтня, російські окупанти обстріляли Покровськ Донецької області. Внаслідок атаки ворога відомо про щонайменше одного загиблого та 13 поранених.

Про це повідомляє Донецька ОВА.

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Обстріл Донецької області

У Донецькій ОВА розповіли, що загарбники вдарили по середмістю. Вони пошкодили дві будівлі.

Наслідки російського обстрілу Донецької області. Фото: t.me/DonetskaODA

"Тип використаної зброї та остаточні наслідки удару встановлюємо", — йдеться у повідомленні.

На місці обстрілу працюють усі екстрені служби. Поранені люди отримують медичну допомогу.

Наслідки російського обстрілу Донецької області. Фото: t.me/DonetskaODA

Наслідки російського обстрілу Донецької області. Фото: t.me/DonetskaODA

У Нацполіції розповіли, що ворог вдарив двома ракетами з ОТРК "Іскандер-М". Обстріл стався близько 8:30.

"Правоохоронці допомагали діставати поранених з-під уламків і доправляти їх до лікарні", — йдеться у повідомленні.

Наслідки російського обстрілу Донецької області. Фото: Нацполіція

Наслідки російського обстрілу Донецької області. Фото: Нацполіція

Правоохоронці на місці обстрілу. Фото: Нацполіція

Допис Нацполіції. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Кривому Розі сьогодні, 13 жовтня, близько 6:30 ранку прогримів вибух. До цього в регіоні оголошували про небезпеку ракетного удару.

Також ми писали, що у Національній поліції ідентифікували всіх загиблих внаслідок ракетного удару російських військ по кафе на Харківщині. Загалом внаслідок ворожого обстрілу села Гроза загинуло 59 людей, які були на поминках загиблого військового.