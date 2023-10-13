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Росіяни вдарили по Покровську: є загиблий, багато поранених

13 жовтня 2023 11:00
оновлено: 11:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Росіяни вдарили по Покровську: є загиблий, багато поранених
Наслідки російського обстрілу Донецької області. Фото: t.me/DonetskaODA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні зранку, 13 жовтня, російські окупанти обстріляли Покровськ Донецької області. Внаслідок атаки ворога відомо про щонайменше одного загиблого та 13 поранених.

Про це повідомляє Донецька ОВА.

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Обстріл Донецької області

У Донецькій ОВА розповіли, що загарбники вдарили по середмістю. Вони пошкодили дві будівлі. 

Наслідки російського обстрілу Донецької області 13 жовтня
Наслідки російського обстрілу Донецької області. Фото: t.me/DonetskaODA

"Тип використаної зброї та остаточні наслідки удару встановлюємо", — йдеться у повідомленні.

На місці обстрілу працюють усі екстрені служби. Поранені люди отримують медичну допомогу.

Наслідки російського обстрілу Донецької області 13 жовтня
Наслідки російського обстрілу Донецької області. Фото: t.me/DonetskaODA
Наслідки російського обстрілу Донецької області 13 жовтня
Наслідки російського обстрілу Донецької області. Фото: t.me/DonetskaODA

У Нацполіції розповіли, що ворог вдарив двома ракетами з ОТРК "Іскандер-М". Обстріл стався близько 8:30. 

"Правоохоронці допомагали діставати поранених з-під уламків і доправляти їх до лікарні", — йдеться у повідомленні.

Наслідки російського обстрілу Донецької області 13 жовтня
Наслідки російського обстрілу Донецької області. Фото: Нацполіція
Наслідки російського обстрілу Донецької області 13 жовтня
Наслідки російського обстрілу Донецької області. Фото: Нацполіція
Наслідки російського обстрілу Донецької області 13 жовтня
Правоохоронці на місці обстрілу. Фото: Нацполіція
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Допис Нацполіції. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Кривому Розі сьогодні, 13 жовтня, близько 6:30 ранку прогримів вибух. До цього в регіоні оголошували про небезпеку ракетного удару.

Також ми писали, що у Національній поліції ідентифікували всіх загиблих внаслідок ракетного удару російських військ по кафе на Харківщині. Загалом внаслідок ворожого обстрілу села Гроза загинуло 59 людей, які були на поминках загиблого військового.

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