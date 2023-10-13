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Россияне ударили по Покровску: есть погибший, много раненых

13 октября 2023 11:00
обновлено: 11:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Россияне ударили по Покровску: есть погибший, много раненых
Последствия российского обстрела Донецкой области. Фото: t.me/DonetskaODA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня утром, 13 октября, российские оккупанты обстреляли Покровск Донецкой области. В результате атаки врага известно о по меньшей мере одного погибшего и 13 раненых.

Об этом сообщает Донецкая ОВА.

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Обстрел Донецкой области

В Донецкой ОВА рассказали, что захватчики ударили по центральной части города. Они повредили два здания.

Последствия российского обстрела Донецкой области 13 октября
Последствия российского обстрела Донецкой области. Фото: t.me/DonetskaODA

"Тип использованного оружия и окончательные последствия удара устанавливаем", — говорится в сообщении.

На месте обстрела работают все экстренные службы. Раненые люди получают медицинскую помощь.

Последствия российского обстрела Донецкой области 13 октября
Последствия российского обстрела Донецкой области. Фото: t.me/DonetskaODA
Последствия российского обстрела Донецкой области 13 октября
Последствия российского обстрела Донецкой области. Фото: t.me/DonetskaODA

В Нацполиции рассказали, что враг ударил двумя ракетами из ОТРК "Искандер-М". Обстрел произошел около 8:30. 

"Правоохранители помогали доставать раненых из-под обломков и доставлять их в больницу", — говорится в сообщении.

Последствия российского обстрела Донецкой области 13 октября
Последствия российского обстрела Донецкой области. Фото: Нацполиция
Последствия российского обстрела Донецкой области 13 октября
Последствия российского обстрела Донецкой области. Фото: Нацполиция
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Правоохранители на месте обстрела. Фото: Нацполиция
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Пост Нацполиции. Фото: скриншот

Напомним, в Кривом Роге сегодня, 13 октября, около 6:30 утра прогремел взрыв. До этого в регионе объявляли об опасности ракетного удара.

Также мы писали, что в Национальной полиции идентифицировали всех погибших в результате ракетного удара российских войск по кафе в Харьковской области. В результате вражеского обстрела села Гроза погибли 59 человек, которые были на поминках погибшего военного.

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