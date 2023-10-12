Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Черкаській ОВА розповіли, куди поцілили дрони під час атаки РФ arrow

У Черкаській ОВА розповіли, куди поцілили дрони під час атаки РФ

12 жовтня 2023 09:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Черкаській ОВА розповіли, куди поцілили дрони під час атаки РФ
Рятувальники лікідовують наслідки обстрілу Черкаської області 8 червня. Фото: Черкаська ОВА
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Минулої ночі російські окупанти атакували Черкаську область. Ворог використовував ударні безпілотники типу Shahed.

Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Читайте також:

Атака на Черкаську область

Українські військові успішно приземлили ударний дрон російських окупантів у небі над областю. Інший "шахед" поцілив у відкриту місцевість. Внаслідок цього сталася пожежа через загоряння сухої рослинності.

"Водночас напередодні в Золотоноші виявили небезпечні знахідки часів іншої війни — Другої світової. Піротехніки вилучили 200 артилерійських снарядів. Сьогодні продовжать обстеження території", — розповів Табурець.

null
Допис начальника Черкаської ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні вночі, 12 жовтня, російські окупанти вкотре атакували Одеську область. Вони вдарили по складській будівлі та приватних будинках.

Також ми писали, у середу, 11 жовтня, російські терористи обстріляли гімназію у Нікополі, що на Дніпропетровщині.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

None

Неспокійні гроші. Скільки заробляє міністр енергетики Герман Галущенко під час війни

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз