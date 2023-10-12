У Черкаській ОВА розповіли, куди поцілили дрони під час атаки РФ

Рятувальники лікідовують наслідки обстрілу Черкаської області 8 червня. Фото: Черкаська ОВА

Минулої ночі російські окупанти атакували Черкаську область. Ворог використовував ударні безпілотники типу Shahed.

Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

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Українські військові успішно приземлили ударний дрон російських окупантів у небі над областю. Інший "шахед" поцілив у відкриту місцевість. Внаслідок цього сталася пожежа через загоряння сухої рослинності.

"Водночас напередодні в Золотоноші виявили небезпечні знахідки часів іншої війни — Другої світової. Піротехніки вилучили 200 артилерійських снарядів. Сьогодні продовжать обстеження території", — розповів Табурець.

Допис начальника Черкаської ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні вночі, 12 жовтня, російські окупанти вкотре атакували Одеську область. Вони вдарили по складській будівлі та приватних будинках.

Також ми писали, у середу, 11 жовтня, російські терористи обстріляли гімназію у Нікополі, що на Дніпропетровщині.