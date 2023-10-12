У Черкаській ОВА розповіли, куди поцілили дрони під час атаки РФ
Минулої ночі російські окупанти атакували Черкаську область. Ворог використовував ударні безпілотники типу Shahed.
Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
Атака на Черкаську область
Українські військові успішно приземлили ударний дрон російських окупантів у небі над областю. Інший "шахед" поцілив у відкриту місцевість. Внаслідок цього сталася пожежа через загоряння сухої рослинності.
"Водночас напередодні в Золотоноші виявили небезпечні знахідки часів іншої війни — Другої світової. Піротехніки вилучили 200 артилерійських снарядів. Сьогодні продовжать обстеження території", — розповів Табурець.
Нагадаємо, сьогодні вночі, 12 жовтня, російські окупанти вкотре атакували Одеську область. Вони вдарили по складській будівлі та приватних будинках.
Також ми писали, у середу, 11 жовтня, російські терористи обстріляли гімназію у Нікополі, що на Дніпропетровщині.