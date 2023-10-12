В Черкасской ОВА рассказали, куда попали дроны во время атаки РФ

Спасатели ликвидируют последствия обстрела Черкасской области 8 июня. Фото: Черкасская ОВА

Минувшей ночью российские оккупанты атаковали Черкасскую область. Враг использовал ударные беспилотники типа Shahed.

Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

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Украинские военные успешно приземлили ударный дрон российских оккупантов в небе над областью. Другой "шахед" попал в открытую местность. В результате этого произошел пожар из-за возгорания сухой растительности.

"В то же время накануне в Золотоноше обнаружили опасные находки времен другой войны — Второй мировой. Пиротехники изъяли 200 артиллерийских снарядов. Сегодня продолжат обследование территории", — рассказал Табурец.

Пост начальника Черкасской ОВА. Фото: скриншот

Напомним, сегодня ночью, 12 октября, российские оккупанты в очередной раз атаковали Одесскую область. Они ударили по складскому зданию и частным домам.

Также мы писали, в среду, 11 октября, российские террористы обстреляли гимназию в Никополе Днепропетровской области.