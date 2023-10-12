В Черкасской ОВА рассказали, куда попали дроны во время атаки РФ
Минувшей ночью российские оккупанты атаковали Черкасскую область. Враг использовал ударные беспилотники типа Shahed.
Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.
Атака на Черкасскую область
Украинские военные успешно приземлили ударный дрон российских оккупантов в небе над областью. Другой "шахед" попал в открытую местность. В результате этого произошел пожар из-за возгорания сухой растительности.
"В то же время накануне в Золотоноше обнаружили опасные находки времен другой войны — Второй мировой. Пиротехники изъяли 200 артиллерийских снарядов. Сегодня продолжат обследование территории", — рассказал Табурец.
Напомним, сегодня ночью, 12 октября, российские оккупанты в очередной раз атаковали Одесскую область. Они ударили по складскому зданию и частным домам.
Также мы писали, в среду, 11 октября, российские террористы обстреляли гимназию в Никополе Днепропетровской области.