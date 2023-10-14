Игнат объяснил, почему РФ сократила количество ракетных обстрелов

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Фото: facebook.com/yuriy.ignat

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, почему Россия уменьшила количество использования ракет во время обстрелов Украины. Он предположил, что оккупанты взяли паузу.

Об этом Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона.

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"Вероятно, идет какая-то пауза, чтобы дать возможность промышленности накопить определенное количество ракет. Это понятно. Они же не могут использовать их так интенсивно без того, чтобы опорожнять запасы их стратегического "НЗ". В конце концов они в "НЗ" давно залезли", — отметил Игнат.

Он предположил, что российские военные могут хранить дальнобойные ракеты Х-101 с дальностью до 5500 км для реализации своих стратегических целей.

Россия наносит удары по Украине

Напомним, что в Покровске Донецкой области возросло количество раненых в результате удара российских захватчиков по зданию соцзащиты. Потерпевшие получили контузии, ушибы и другие травмы.

Также мы писали, что российские захватчики в очередной раз обстреляли Никополь. В результате пострадали спасатели, нескольких из них госпитализировали в результате ранений.

Добавим, что российские самолеты дальней авиации не наносили ударов по Украине с 21 сентября, то есть 21 день. В британской разведке допустили, для чего враг накапливает ракеты.