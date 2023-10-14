Игнат объяснил, почему РФ сократила количество ракетных обстрелов
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, почему Россия уменьшила количество использования ракет во время обстрелов Украины. Он предположил, что оккупанты взяли паузу.
Об этом Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона.
Игнат о сокращении ракетных обстрелов
"Вероятно, идет какая-то пауза, чтобы дать возможность промышленности накопить определенное количество ракет. Это понятно. Они же не могут использовать их так интенсивно без того, чтобы опорожнять запасы их стратегического "НЗ". В конце концов они в "НЗ" давно залезли", — отметил Игнат.
Он предположил, что российские военные могут хранить дальнобойные ракеты Х-101 с дальностью до 5500 км для реализации своих стратегических целей.
Россия наносит удары по Украине
Напомним, что в Покровске Донецкой области возросло количество раненых в результате удара российских захватчиков по зданию соцзащиты. Потерпевшие получили контузии, ушибы и другие травмы.
Также мы писали, что российские захватчики в очередной раз обстреляли Никополь. В результате пострадали спасатели, нескольких из них госпитализировали в результате ранений.
Добавим, что российские самолеты дальней авиации не наносили ударов по Украине с 21 сентября, то есть 21 день. В британской разведке допустили, для чего враг накапливает ракеты.
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