Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Игнат объяснил, почему РФ сократила количество ракетных обстрелов arrow

Игнат объяснил, почему РФ сократила количество ракетных обстрелов

14 октября 2023 01:24
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Игнат объяснил, почему РФ сократила количество ракетных обстрелов
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Фото: facebook.com/yuriy.ignat
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, почему Россия уменьшила количество использования ракет во время обстрелов Украины. Он предположил, что оккупанты взяли паузу.

Об этом Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона.

Читайте также:

Игнат о сокращении ракетных обстрелов

"Вероятно, идет какая-то пауза, чтобы дать возможность промышленности накопить определенное количество ракет. Это понятно. Они же не могут использовать их так интенсивно без того, чтобы опорожнять запасы их стратегического "НЗ". В конце концов они в "НЗ" давно залезли", — отметил Игнат.

Он предположил, что российские военные могут хранить дальнобойные ракеты Х-101 с дальностью до 5500 км для реализации своих стратегических целей.

Россия наносит удары по Украине

Напомним, что в Покровске Донецкой области возросло количество раненых в результате удара российских захватчиков по зданию соцзащиты. Потерпевшие получили контузии, ушибы и другие травмы.

Также мы писали, что российские захватчики в очередной раз обстреляли Никополь. В результате пострадали спасатели, нескольких из них госпитализировали в результате ранений.

Добавим, что российские самолеты дальней авиации не наносили ударов по Украине с 21 сентября, то есть 21 день. В британской разведке допустили, для чего враг накапливает ракеты.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

None

На авто для ВСУ меньше, чем на снос дома: бюджет Черновцов на армию в 2023 году

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз