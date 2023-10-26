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Данилов пообещал России мощный ответ за удары по энергосистеме Украины

26 октября 2023 11:57
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Данилов пообещал России мощный ответ за удары по энергосистеме Украины
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Фото: СНБО
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В ответ на потенциальные обстрелы энергетических объектов Украины со стороны российских военных, украинские оборонные силы нанесут мощный ответ. Более того, любые агрессивные действия противника не останутся без ответа.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона.

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"Мы ясно осознаем, что противник не уйдет без ответа, если решит продолжить свои действия в будущем", — сказал он.

Данилов также отреагировал на недавние высказывания Президента Украины Владимира Зеленского относительно готовности к возможным атакам на украинскую энергетику, подтверждая, что в этот раз вражеские действия не пройдут бесследно.

"Мы должны реагировать на все угрозы, и наш ответ будет мощным. Вы убедитесь в этом, увидев наши действия", — заявил Данилов.

Напомним, что спикер Сил обороны юга Наталия Гуменюк выразила опасения относительно активизации действий российских войск. Она указала на возможное накопление ракет воздушного базирования с целью нанесения ударов по ключевым объектам Украины, так как это происходило в прошлом году.

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