Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Данілов розповів, чи буде Україна використовувати ракети ATACMS для ударів по РФ arrow

Данілов розповів, чи буде Україна використовувати ракети ATACMS для ударів по РФ

26 вересня 2023 12:13
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Данілов розповів, чи буде Україна використовувати ракети ATACMS для ударів по РФ
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. Фото: ABC
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Після того, як Україна отримає далекобійні ракети ATACMS, військові не будуть використовувати їх для ударів по території Росії. З цього приводу в України є домовленість з іноземними партнерами.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю іспанській газеті ABC

Читайте також:

Як Україна буде використовувати ракети ATACMS

Данілов наголосив, що українські військові не будуть використовувати далекобійні ракети ATACMS для ударів на території Росії. В України з цього приводу є угода з іноземними партнерами.

"Ракети ATACMS застосовуватимуться виключно для захисту території України", — наголосив секретар РНБО.

Що відомо про HIMARS

Відзначимо, що HIMARS — ракетний транспортер, що містить ціле сімейство боєприпасів для РСЗВ, зокрема всі варіанти керованої ракети GMLRS і ракети тактичної армійської ракетної системи (ATACMS). Для отримання максимальної уніфікованості HIMARS встановлюється на шасі FMTV — це сімейство військових транспортних засобів середньої вантажності армії й корпусу морської піхоти США.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що Україна отримає перші ракети із касетними боєприпасами великої дальності ATACMS вже наступного тижня. Це змінить правила гри на полі бою не на користь росіян.

Зазначимо, що 22 вересня Сполучені Штати оголосили новий пакет військової допомоги Україні. Тоді ракет ATACMS у списку ще не було

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Нагорода від президента: Зеленський у США відзначив волонтерів, лікарів і духовенство

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз