Данілов розповів, чи буде Україна використовувати ракети ATACMS для ударів по РФ

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. Фото: ABC

Після того, як Україна отримає далекобійні ракети ATACMS, військові не будуть використовувати їх для ударів по території Росії. З цього приводу в України є домовленість з іноземними партнерами.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю іспанській газеті ABC.

Читайте також:

Як Україна буде використовувати ракети ATACMS

Данілов наголосив, що українські військові не будуть використовувати далекобійні ракети ATACMS для ударів на території Росії. В України з цього приводу є угода з іноземними партнерами.

"Ракети ATACMS застосовуватимуться виключно для захисту території України", — наголосив секретар РНБО.

Що відомо про HIMARS

Відзначимо, що HIMARS — ракетний транспортер, що містить ціле сімейство боєприпасів для РСЗВ, зокрема всі варіанти керованої ракети GMLRS і ракети тактичної армійської ракетної системи (ATACMS). Для отримання максимальної уніфікованості HIMARS встановлюється на шасі FMTV — це сімейство військових транспортних засобів середньої вантажності армії й корпусу морської піхоти США.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що Україна отримає перші ракети із касетними боєприпасами великої дальності ATACMS вже наступного тижня. Це змінить правила гри на полі бою не на користь росіян.

Зазначимо, що 22 вересня Сполучені Штати оголосили новий пакет військової допомоги Україні. Тоді ракет ATACMS у списку ще не було.