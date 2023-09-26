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Данилов рассказал, будет ли Украина использовать ракеты ATACMS для ударов по РФ

26 сентября 2023 12:13
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Данилов рассказал, будет ли Украина использовать ракеты ATACMS для ударов по РФ
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Фото: ABC
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

После того, как Украина получит дальнобойные ракеты ATACMS, военные не будут использовать их для ударов по территории России. На этот счет у Украины есть договоренность с иностранными партнерами.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью испанской газете ABC.

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Как Украина будет использовать ракеты ATACMS

Данилов подчеркнул, что украинские военные не будут использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов на территории России. У Украины на этот счет есть соглашение с иностранными партнерами.

"Ракеты ATACMS будут применяться исключительно для защиты территории Украины", — подчеркнул секретарь СНБО.

Что известно о HIMARS

Отметим, что HIMARS — ракетный транспортер, содержащий целое семейство боеприпасов для РСЗО, в том числе все варианты управляемой ракеты GMLRS и ракеты тактической армейской ракетной системы (ATACMS). Для получения максимальной унифицированности HIMARS устанавливается на шасси FMTV — это семейство военных транспортных средств средней грузоподъемности армии и корпуса морской пехоты США.

Напомним, что недавно мы писали, что Украина получит первые ракеты с кассетными боеприпасами большой дальности ATACMS уже на следующей неделе. Это изменит правила игры в поле боя не в пользу россиян.

Отметим, что 22 сентября США объявили новый пакет военной помощи Украине. Тогда ракет ATACMS в списке еще не было.

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