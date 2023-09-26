Данилов рассказал, будет ли Украина использовать ракеты ATACMS для ударов по РФ
После того, как Украина получит дальнобойные ракеты ATACMS, военные не будут использовать их для ударов по территории России. На этот счет у Украины есть договоренность с иностранными партнерами.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью испанской газете ABC.
Как Украина будет использовать ракеты ATACMS
Данилов подчеркнул, что украинские военные не будут использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов на территории России. У Украины на этот счет есть соглашение с иностранными партнерами.
"Ракеты ATACMS будут применяться исключительно для защиты территории Украины", — подчеркнул секретарь СНБО.
Что известно о HIMARS
Отметим, что HIMARS — ракетный транспортер, содержащий целое семейство боеприпасов для РСЗО, в том числе все варианты управляемой ракеты GMLRS и ракеты тактической армейской ракетной системы (ATACMS). Для получения максимальной унифицированности HIMARS устанавливается на шасси FMTV — это семейство военных транспортных средств средней грузоподъемности армии и корпуса морской пехоты США.
Напомним, что недавно мы писали, что Украина получит первые ракеты с кассетными боеприпасами большой дальности ATACMS уже на следующей неделе. Это изменит правила игры в поле боя не в пользу россиян.
Отметим, что 22 сентября США объявили новый пакет военной помощи Украине. Тогда ракет ATACMS в списке еще не было.