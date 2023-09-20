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Дебют Умєрова в Рамштайні: експерт пояснив, чи можна вважати його успішним

20 вересня 2023 16:06
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Дебют Умєрова в Рамштайні: експерт пояснив, чи можна вважати його успішним
Рустем Умєров і Ллойд Остін у Рамштайні. Фото: Reuters/ Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Перша участь нового міністра оборони України Рустема Умєрова на засіданні антиросійської коаліції в Рамштайні вийшла цілком успішною. Міністр оборони США Ллойд Остін чітко дав зрозуміти, що зміна керівництва Міноборони України не вплинула на стратегічну концепцію.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, полковник Збройних сил України Петро Черник.

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Петро Черник зазначив, що перша поява нового міністра оборони України Рустема Умєрова на міжнародній арені, на засіданні антиросійської коаліції у Рамштайні, в цілому є успішною.

Про це свідчить як реакція на його появу головного члена коаліції, Ллойда Остіна, так і хід самого засідання.

Про що сказав Остін

Експерт нагадав, що міністр оборони США Ллойд Остін на самому початку засідання згадав Рустема Умєрова, відзначивши їхню плідну телефонну розмову, що відбулася незадовго до Рамштайна.

"Це сигнал усім, що від зміни конкретного менеджера стратегічна концепція не змінюється", — наголосив полковник ЗСУ.

Нагадаємо, що на засіданні в Рамштайні міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що союзники виділили для оборонних потреб України понад $76 мільярдів.

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