Дебют Умерова в Рамштайне: эксперт объяснил, можно ли считать его успешным

Рустем Умеров и Ллойд Остин в Рамштайне. Фото: Reuters/Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard

Первое участие нового министра обороны Украины Рустема Умерова на заседании антироссийской коалиции в Рамштайне получилось вполне успешным. Министр обороны США Ллойд Остин четко дал понять, что смена руководства Минобороны Украины не повлияла на стратегическую концепцию.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник.

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Петр Черник отметил, что первое появление нового министра обороны Украины Рустема Умерова на международной арене, на заседании антироссийской коалиции в Рамштайне, в целом является успешным.

Об этом свидетельствует как реакция на его появление главного члена коалиции Ллойда Остина, так и ход самого заседания.

О чем сказал Остин

Эксперт напомнил, что министр обороны США Ллойд Остин в самом начале заседания вспомнил Рустема Умерова, отметив их плодотворный телефонный разговор, состоявшийся незадолго до Рамштайна.

"Это сигнал всем, что от смены конкретного менеджера стратегическая концепция не меняется", — подчеркнул полковник ВСУ.

Напомним, что на заседании в Рамштайне министр обороны США Ллойд Остин заявил, что союзники выделили для оборонных нужд Украины более 76 миллиардов долларов.