Дебют Умерова в Рамштайне: эксперт объяснил, можно ли считать его успешным
Первое участие нового министра обороны Украины Рустема Умерова на заседании антироссийской коалиции в Рамштайне получилось вполне успешным. Министр обороны США Ллойд Остин четко дал понять, что смена руководства Минобороны Украины не повлияла на стратегическую концепцию.
Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник.
Успешный дебют Умерова
Петр Черник отметил, что первое появление нового министра обороны Украины Рустема Умерова на международной арене, на заседании антироссийской коалиции в Рамштайне, в целом является успешным.
Об этом свидетельствует как реакция на его появление главного члена коалиции Ллойда Остина, так и ход самого заседания.
О чем сказал Остин
Эксперт напомнил, что министр обороны США Ллойд Остин в самом начале заседания вспомнил Рустема Умерова, отметив их плодотворный телефонный разговор, состоявшийся незадолго до Рамштайна.
"Это сигнал всем, что от смены конкретного менеджера стратегическая концепция не меняется", — подчеркнул полковник ВСУ.
Напомним, что на заседании в Рамштайне министр обороны США Ллойд Остин заявил, что союзники выделили для оборонных нужд Украины более 76 миллиардов долларов.