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Дедалі більше росіян проти війни в Україні та підтримують виведення військ, — ISW

1 грудня 2023 09:32
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Дедалі більше росіян проти війни в Україні та підтримують виведення військ, — ISW
Росіяни протестують проти війни в Україні. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Недавнє опитування показало, що дедалі більше росіян не підтримують війну в Україні. При цьому росіяни наполягають на виведенні російських військ з України.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни.

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Дослідження показало, що лише 12% росіян тепер рішуче підтримують війну, що майже вдвічі менше, ніж 22% у лютому того ж року. Ці респонденти наполягають на продовженні війни до досягнення Росією своїх цілей та пріоритету військових витрат.

З іншого боку, близько 40% опитаних виявили бажання вивести російські війська з України, навіть якщо військових цілей не буде досягнуто, і цей показник залишається стабільним протягом усього 2023 року.

Водночас 33% респондентів виступають проти виведення військ, хоча їхня кількість знизилася з 47% у лютому і 39% у липні 2023 року.

ISW уточнює, що аналогічні тенденції виявлено і в іншому опитуванні. У цьому дослідженні 55% учасників висловили думку, що Росії слід розпочати мирні переговори, тоді як 38% все ще підтримували продовження воєнних дій.

Нагадаємо, що Служба безпеки України заочно засудила до 11 років в'язниці пропагандистку з каналу Володимира Соловйова. Йдеться про колаборантку Юлію Лозанову, яка більш відома під псевдонімом Юлія Вітязєва. Нині вона ховається у Росії.

Крім того, хакери за допомогою Служби безпеки України зламали сайт міністерства праці та соцзахисту Росії. Вони отримали доступ до великої кількості документів.

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