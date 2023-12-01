Все больше россиян против войны в Украине и поддерживают вывод войск, — ISW

Россияне протестуют против войны в Украине. Фото: росСМИ

Недавний опрос показал, что все больше россиян не поддерживают войну в Украине. При этом жители РФ настаивают на выводе российских войск из Украины.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны.

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Россияне против войны в Украине

Исследование показало, что только 12% россиян теперь решительно поддерживают войну, что почти вдвое меньше, чем 22% в феврале того же года. Эти респонденты настаивают на продолжении войны до достижения Россией своих целей и приоритете военных расходов.

С другой стороны, около 40% опрошенных выразили желание вывести российские войска из Украины, даже если военные цели не будут достигнуты, и этот показатель остается стабильным на протяжении всего 2023 года.

В то же время 33% респондентов выступают против вывода войск, хотя их число снизилось с 47% в феврале и 39% в июле 2023 года.

ISW уточняет, что аналогичные тенденции были выявлены и в другом опросе. В этом исследовании 55% участников выразили мнение, что России следует начать мирные переговоры, в то время как 38% все еще поддерживали продолжение военных действий.

Напомним, что Служба безопасности Украины заочно приговорила к 11 годам тюрьмы пропагандистку с канала Владимира Соловьева. Речь идет о коллаборантке Юлии Лозановой, которая более известна под псевдонимом Юлия Витязева. Сейчас она скрывается в России.

Кроме того, хакеры с помощью Службы безопасности Украины взломали сайт министерства труда и соцзащиты России. Они получили доступ к большому количеству документов.

