Россияне жалуются на уязвимость связи на левом берегу Херсона, — ISW

Российский военный говорит по рации. Фото: росСМИ

Российские военные все чаще жалуются на уязвимость российских наземных линий связи (GLOC) на левом берегу Херсонской области на фоне постоянных жалоб о слабых возможностях России на восточном берегу. Кроме того, российские войска в этой области испытывают трудности с координацией подразделений.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Как известно, военные российской 70-й мотострелковой дивизии часто пишут российским военкорам с жалобами на уязвимость их материально-технической базы на восточном берегу Херсонской области у Крынок на удары украинских беспилотников. Он также согласился с предварительными высказываниями другого российского "военкора" о том, что российские войска в этой области испытывают трудности с координацией подразделений и отметил, что командиры на уровне роты и батальона демонстрируют халатность

Как вариант, российский военный обозреватель предложил российским войскам под Крынками создать отдельную противопилотную роту из личного состава отдельного разведывательного батальона 70-й мотострелковой дивизии для защиты российских линий связи.

"Российские GLOC на левом берегу Херсонской области, такие как трасса E58 Антоновка — Сахи (примерно 5-8 км от реки Днепр), расположены вблизи береговой линии реки Днепр, что делает их уязвимыми для украинских препятствий", — говорится в сообщении.

Ранее аналитики ISW сообщали, что российские военные блогеры неоднократно жаловались на состояние войск вблизи Крынок, страдающих проблемами, такими как недостаточная огневая поддержка, координация подразделений, радиоэлектронная борьба (РЭБ), контрбатарейная борьба и противовоздушная оборона.

Российские источники постоянно утверждали, что российские войска не в состоянии вытеснить украинские войска из Крынок и что украинские войска пока не в состоянии сделать значительный оперативный прогресс в районе восточного берега.

Напомним, что Вооруженные Силы Украины продолжали наступать в районе Бахмута, однако без продвижений. По информации Генштаба ВСУ, наши защитники проводили штурмовые действия к югу от Бахмута в субботу, 25 ноября.

Добавим, командир штаба артиллерии 4-й бригады НГУ "Рубеж" Денис Нагорный сообщил, что на Бахмутском направлении российские командиры не могут обеспечить логистически всех своих солдат. Сейчас они просто гонят весь свой человеческий ресурс на позиции украинской армии.