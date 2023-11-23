Росіяни біжать власними замінованими полями, — артилерист розповів про ситуацію під Бахмутом

Командир штабу артилерії 4-ї бригади НГУ "Рубіж" Денис Нагорний. Фото: скриншот з відео "Еспресо"

На Бахмутському напрямку російські командири не можуть забезпечити логістично усіх своїх солдатів. Зараз вони просто "женуть" увесь свій людський ресурс на позиції української армії.

Про це повідомив Командир штабу артилерії 4-ї бригади НГУ "Рубіж" Денис Нагорний.

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Росіяни не шкодують живу силу на фронті і збільшують мінування територій

Попри власні втрати на фронті, окупанти продовжують атакувати українських воїнів. Зокрема, посилилися обстріли позицій ЗСУ. Крім того, посилилося мінування противника на українських напрямках.

Зараз російське командування зганяє весь людський ресурс на позиції Сил оборони. Також Нагорний вказав, що ворог кидає живими хвилями свою піхоту, зовсім не жаліючи її. Тому що вони не можуть логістично забезпечити ту кількість людей, яка зараз на фронті.

Росіяни заміновують відходи своєї піхоти

"Ворожі штурмові групи й групи копачів починають скаженіти. Вони біжать власними замінованими полями. Росіяни вже дійшли до того, що заміновують відходи, щоб їхня піхота не змогла відійти під час штурму, а позаду ставлять кулеметників. Тобто настільки вже не шкода людей", — зазначив Нагорний.

За словами артилериста, інтенсивність боїв зросла до високого рівня. Він також додав, що росіяни не економили на артилерії і "буквально стерли Бахмут з лиця землі, перетворили його в руїни".

Нагадаємо, за допомогою дронів бійці 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго знищили кількох окупантів на Лиманському напрямку. В цей час росіяни проводили евакуацію, проте їм не судилося завершити місію.

Росія не перестає завдавати ударів по містах України, втім бійці ЗСУ дають гідну відсіч противнику. Так, минулої доби сталося 52 бойових зіткнень.