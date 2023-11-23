ЗСУ проводять штурмові дії під Бахмутом — вечірнє зведення Генштабу

Збройні сили України Фото: Генштаб

Росія не перестає завдавати ударів по містах України, втім, бійці ЗСУ дає гідну відсіч противнику. Так минулої доби сталося 52 бойових зіткнень.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Читайте також:

Удари РФ по Україні

Повідомляється, що за добу противник здійснив 38 повітряних нальотів та 32 атаки з використанням систем залпового вогню, цілячись у військові позиції та цивільні райони. Внаслідок цих агресивних дій є загиблі та поранені серед мирного населення. Також є пошкодження та руйнування житлових будинків та інших об'єктів цивільної інфраструктури.

Успіхи ЗСУ на фронті

За останні 24 години повітряні сили оборонних військ виконали 11 ударів по місцях, де противник зосередив свої сили, озброєння та військову техніку. Крім того, ракетні підрозділи завдали ударів по трьох таких районах, командному пункту, елементу системи ППО та чотирьох артилерійських позицій противника.

Ситуація на фронті

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог утримує військову присутність вздовж кордону, веде розвідку та диверсії, обстрілює цивільні населені пункти з території Росії та посилює мінні поля вздовж українського кордону.

На Куп'янському напрямку, за підтримки авіації, противник атакував у районі Синьківки у Харківській області, але дві його атаки були відбиті українськими оборонними силами.

На Лиманському напрямі противник не робив наступальних дій, проте завдав авіаударів районами Серебрянського лісництва Луганської області та Спірного Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник безрезультатно намагався провести штурмові дії біля Кліщіївки та Андріївки на Донеччині, де українськими силами було відбито 10 атак.

На Авдіївському напрямку окупаційні війська, також підтримувані авіацією, робили невдалі спроби штурму на схід від Новокалинового, Авдіївки та Первомайського в Донецькій області.

На Мар'їнському напрямку противник невдало атакував райони Мар'їнки та Новомихайлівки на Донеччині, де українськими силами було відбито 11 атак.

На Херсонському напрямку артилерійські обстріли противника торкнулися Херсона, Антонівки на Херсонщині та Дмитрівки, Очаків на Миколаївщині.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрати в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту", — йдеться у повідомленні.

Вечірнє зведення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Вечірнє зведення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у Збройних Силах України підтвердили удар по скупченню російських окупантів 810-ї бригади морської піхоти. Вони святкували День артилериста.

Також ми писали, що Збройні сили України продовжують знищувати окупантів, завдаючи ударів по особовому складу армії РФ. Загалом за добу на фронті сталося 48 бойових зіткнень.