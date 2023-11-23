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Сколько ударов ВСУ нанесли по оккупантам за сутки — сводка Генштаба

23 ноября 2023 07:43
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Сколько ударов ВСУ нанесли по оккупантам за сутки — сводка Генштаба
Украинский военный на фронте. Фото: Генштаб
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российские оккупанты игнорируют все правила и обычаи введения войны и обстреливают не только военных, но и многочисленные гражданские объекты нашего государства. Несмотря на это, наши защитники наносят точные удары по живой силе и технике оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Удары ВСУ по оккупантам

В Генштабе рассказали, что в течение суток авиация Сил обороны нанесла удар по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

В то же время подразделения ракетных войск поразили:

  • 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники,
  • пункт управления,
  • средство противовоздушной обороны,
  • четыре артиллерийских средства,
  • склад боеприпасов.
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Украинские военные на фронте. Фото: 121 бригада ТрО

Кроме того, известно, что за прошедшие сутки произошло 74 боевых столкновения.

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Возведение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, недавно в ISW рассказали, что украинские войска продолжают наступательные операции на востоке и юге Украины, несмотря на дождливую и снеговую погоду. При этом у россиян вызывает панику присутствие украинских войск на левом берегу Днепра в Херсонской области.

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