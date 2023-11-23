Сколько ударов ВСУ нанесли по оккупантам за сутки — сводка Генштаба

Украинский военный на фронте. Фото: Генштаб

Российские оккупанты игнорируют все правила и обычаи введения войны и обстреливают не только военных, но и многочисленные гражданские объекты нашего государства. Несмотря на это, наши защитники наносят точные удары по живой силе и технике оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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В Генштабе рассказали, что в течение суток авиация Сил обороны нанесла удар по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

В то же время подразделения ракетных войск поразили:

13 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники,

пункт управления,

средство противовоздушной обороны,

четыре артиллерийских средства,

склад боеприпасов.

Украинские военные на фронте. Фото: 121 бригада ТрО

Кроме того, известно, что за прошедшие сутки произошло 74 боевых столкновения.

Возведение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, недавно в ISW рассказали, что украинские войска продолжают наступательные операции на востоке и юге Украины, несмотря на дождливую и снеговую погоду. При этом у россиян вызывает панику присутствие украинских войск на левом берегу Днепра в Херсонской области.