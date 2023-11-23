Скільки ударів ЗСУ завдали по окупантах за добу — зведення Генштабу

Український військовий на фронті. Фото: Генштаб

Російські окупанти ігнорують усі правила та звичаї введення війни та обстрілюють не лише військових, а й численні цивільні об’єкти нашої держави. Попри це наші захисники завдають точних ударів по живій силі та техніці окупантів.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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У Генштабі розповіли, що протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Водночас підрозділи ракетних військ уразили:

13 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки,

пункт управління,

засіб протиповітряної оборони,

чотири артилерійських засоби,

склад боєприпасів.

Українські військові на фронті. Фото: 121 бригада ТрО

Окрім того, відомо, що протягом минулої доби відбулося 74 бойових зіткнення.

Зведення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно в ISW розповіли, що українські війська продовжують наступальні операції на сході та півдні України, попри дощову та снігову погоду. При цьому у росіян викликає паніку присутність українських військ на лівому березі Дніпра у Херсонській області.