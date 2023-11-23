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Скільки ударів ЗСУ завдали по окупантах за добу — зведення Генштабу

23 листопада 2023 07:43
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Скільки ударів ЗСУ завдали по окупантах за добу — зведення Генштабу
Український військовий на фронті. Фото: Генштаб
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські окупанти ігнорують усі правила та звичаї введення війни та обстрілюють не лише військових, а й численні цивільні об’єкти нашої держави. Попри це наші захисники завдають точних ударів по живій силі та техніці окупантів. 

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ

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Удари ЗСУ по окупантах

У Генштабі розповіли, що протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Водночас підрозділи ракетних військ уразили:

  • 13 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки,
  • пункт управління,
  • засіб протиповітряної оборони,
  • чотири артилерійських засоби,
  • склад боєприпасів.
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Українські військові на фронті. Фото: 121 бригада ТрО

Окрім того, відомо, що протягом минулої доби відбулося 74 бойових зіткнення. 

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Зведення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно в ISW розповіли, що українські війська продовжують наступальні операції на сході та півдні України, попри дощову та снігову погоду. При цьому у росіян викликає паніку присутність українських військ на лівому березі Дніпра у Херсонській області. 

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