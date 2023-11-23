ВСУ проводят штурмовые действия под Бахмутом — вечерняя сводка Генштаба

Вооруженные силы Украины. Фото: Генштаб

Россия не перестает наносить удары по украинским городам, впрочем бойцы ВСУ дают достойный отпор противнику. Так, за прошедшие сутки произошло 52 боевых столкновения.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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Сообщается, что за сутки противник осуществил 38 воздушных налетов и 32 атаки с использованием систем залпового огня, целясь в военные позиции и гражданские районы. В результате этих агрессивных действий есть погибшие и раненые среди мирного населения. Также есть повреждения и разрушения жилых домов и других объектов гражданской инфраструктуры.

Успехи ВСУ на фронте

За последние 24 часа воздушные силы оборонительных войск выполнили 11 ударов по местам, где противник сосредоточил свои силы, вооружение и военную технику. Кроме того, ракетные подразделения нанесли удары по трем таким районам, командному пункту, элементу системы ПВО и четырем артиллерийским позициям противника.

Ситуация на фронте

На Северском и Слобожанском направлениях враг удерживает военное присутствие вдоль границы, ведет разведку и диверсии, обстреливает гражданские населенные пункты с территории России и усиливает минные поля вдоль украинской границы.

На Купянском направлении, при поддержке авиации, противник атаковал в районе Синьковки в Харьковской области, но две его атаки были отбиты украинскими оборонительными силами.

На Лиманском направлении противник не предпринимал наступательных действий, однако нанес авиаудары по районам Серебрянского лесничества Луганской области и Спорного Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался провести штурмовые действия возле Клещеевки и Андреевки в Донецкой области, где украинскими силами было отбито 10 атак.

На Авдеевском направлении оккупационные войска, также поддерживаемые авиацией, предпринимали неудачные попытки штурма восточнее Новокалинового, Авдеевки и Первомайского в Донецкой области.

На Марьинском направлении противник неудачно атаковал районы Марьинки и Новомихайловки в Донецкой области, где украинскими силами было отражено 11 атак.

На Херсонском направлении артиллерийские обстрелы противника затронули Херсон, Антоновку в Херсонской области и Дмитровку, Очаков в Николаевской области.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", — говорится в сообщении.

Вечерняя сводка Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Вечерняя сводка Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, что в Вооруженных Силах Украины подтвердили удар по скоплению российских оккупантов 810-й бригады морской пехоты. Они праздновали День артиллериста.

Также мы писали, что Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать оккупантов, нанося удары по личному составу армии РФ. Всего за сутки на фронте произошло 48 боевых столкновений.