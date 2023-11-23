Россияне бегут по своим минным полям, — артиллерист о ситуации под Бахмутом

Командир штаба артиллерии 4-й бригады НГУ "Рубеж" Денис Нагорный. Фото: скриншот с видео "Эспрессо"

На Бахмутском направлении российские командиры не могут обеспечить логистически всех своих солдат. Сейчас они просто гонят весь свой человеческий ресурс на позиции украинской армии.

Об этом сообщил Командир штаба артиллерии 4-й бригады НГУ "Рубеж" Денис Нагорный.

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Россияне не жалеют живую силу на фронте и увеличивают минирование территорий

Несмотря на собственные потери на фронте, оккупанты продолжают атаковать украинских воинов. В частности, усилились обстрелы позиций ВСУ. Кроме того, усилилось минирование противника на украинских направлениях.

Сейчас российское командование сгоняет весь человеческий ресурс на позиции Сил обороны. Также Нагорный указал, что враг бросает живыми волнами свою пехоту, совсем не щадя ее. Потому что они не могут логистически обеспечить то количество людей, которое сейчас находится на фронте.

Россияне минируют отходы своей пехоты

"Вражеские штурмовые группы и группы копателей начинают беситься. Они бегут собственными заминированными полями. Россияне уже дошли до того, что минируют отходы, чтобы их пехота не смогла отойти во время штурма, а сзади ставят пулеметчиков. То есть настолько уж не жалко людей", — отметил Нагорный.

По словам артиллериста, интенсивность боев выросла до высокого уровня. Он также добавил, что россияне не экономили на артиллерии и "буквально стерли Бахмут с лица земли, превратили его в руины".

Напомним, с помощью дронов бойцы 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго уничтожили нескольких оккупантов на Лиманском направлении. В это время россияне проводили эвакуацию, однако им не суждено было завершить миссию.

Россия не перестает наносить удары по городам Украины, впрочем, бойцы ВСУ дают достойный отпор противнику. Так, за прошедшие сутки произошло 52 боевых столкновения.