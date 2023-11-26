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ЗСУ продовжують наступ та штурмові дії на південь від Бахмута, — ISW

26 листопада 2023 07:22
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
ЗСУ продовжують наступ та штурмові дії на південь від Бахмута, — ISW
Українські військові на фронті. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Збройні Сили України продовжували наступати у районі Бахмута, проте без просувань. За інформацією Генштабу ЗСУ, наші захисники проводили штурмові дії на південь від Бахмута в суботу, 25 листопада.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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Дії окупантів на Бахмутському напрямку

Як зазначив речник російського Південного угруповання військ Вадим Астаф'єв, окупанти відбили 10 українських атак неподалік Кліщіївки, що за сім кілометрів на південний захід від Бахмута.

"Російські війська продовжували наступальні операції під Бахмутом і, за повідомленнями, 25 листопада досягли незначних, непідтверджених успіхів. Російські блогери стверджували, що армія РФ просунулася вперед біля залізниці на північний схід від Кліщіївки та біля Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута), хоча ISW не бачив візуального підтвердження цих заяв", — йдеться у повідомленні.

Відбиття ворожих атак

Своєю чергою в Генштабі ЗСУ заявили, що українські воїни відбили наземні ворожі атаки біля Богданівки, Іванівського, Кліщівки та Андріївки. 

"Кадри, опубліковані 25 листопада, показують, що в районі Бахмута діють російський 58-й батальйон спецназу (1-й армійський корпус "ДНР") та підрозділи 106-ї повітряно-десантної дивізії (ВДВ)", — додали в ISW.

Нагадаємо, командир штабу артилерії 4-ї бригади НГУ "Рубіж" Денис Нагорний повідомив, що на Бахмутському напрямку російські командири не можуть забезпечити логістично усіх своїх солдатів. Зараз вони просто "женуть" увесь свій людський ресурс на позиції української армії.

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