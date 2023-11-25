Удари Росії по Україні та ситуація на фронті — вечірнє зведення Генштабу

Збройні сили України Фото: Генштаб ЗСУ

За останню добу Росія обстріляла Україну 75 шахедами, з яких 74 українські захисники змогли знищити. Втім, внаслідок атак є поранені та значні руйнування.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Повідомляється, що за останні 24 години сталося 42 військові сутички. Ворог здійснив три ракетні та 99 повітряних атак, а також провів 38 артобстрілів із систем залпового вогню за позиціями наших військ та цивільних районів.

Внаслідок атак постраждали цивільні, а житлові будівлі та інші об'єкти цивільної інфраструктури отримали пошкодження та руйнування.

Успіхи ЗСУ на фронті

За останню добу авіація Сил оборони виконала 11 ударів по місцях, де зосереджено особовий склад, зброю та військову техніку ворога. Відділення ракетних військ завдали ударів по семи позиціях, де розташовані ворожі війська, їх озброєння та техніка, а також знищили чотири артилерійські установки та склади боєприпасів противника.

Ситуація на фронті 25 листопада

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог утримує свої позиції у прикордонних районах, займається розвідувально-диверсійною діяльністю, здійснює обстріли населених пунктів з території Росії та посилює міно-вибухові бар'єри вздовж українського кордону.

На Куп'янському напрямку ворог намагався провести штурмові дії в районі Синьківки та Іванівки на Харківщині, але оборонними силами було відбито три атаки.

На Лиманському напрямку противник не робив наступальних дій, але здійснив повітряні удари в районах Білогорівки на Луганщині та Тернова на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог безрезультатно намагався провести штурмові дії в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де оборонні сили відбили сім атак.

На Авдіївському напрямку українські війська успішно відбили 17 атак ворога біля Степового, Авдіївки, Першотравневого та південніше Новокалинового на Донеччині.

На Запорізькому напрямку противник чотири рази безрезультатно намагався повернути втрачені позиції у районі Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерія противника обстріляла Херсон, Михайлівку, Дорожнє, Козацьке, Іванівку, Дніпровське, Берегове у Херсонській області та Очаків у Миколаївській області.

Зведення Генштабу ЗСУ за 25 листопада. Фото: скриншот

Зведення Генштабу ЗСУ за 25 листопада. Фото: скриншот

Нагадаємо, що на Київщині в ніч на суботу, 25 листопада, працювала ППО. У повітряному просторі зафіксували наявність ворожих дронів-камікадзе.

Після чого стало відомо про спалах житлового будинку в столичному Солом'янському районі, через що постраждала 11-річна дитина.

Пізніше стало відомо, що у житловому будинку в Солом'янському районі внаслідок падіння уламків БпЛА сталася руйнація на другому поверсі п'ятиповерхівки.

Варто уточнити, що люди просиділи в укриттях понад шість годин, зокрема й пацієнтки столичного пологового будинку.