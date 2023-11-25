Удары России по Украине и ситуация на фронте — вечерняя сводка Генштаба

Вооруженные силы Украины. Фото: Генштаб ВСУ

За последние сутки Россия обстреляла Украину 75 шахедами, из которых 74 украинские защитники смогли уничтожить. Впрочем, в результате атак есть раненые и значительные разрушения.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Сообщается, что за последние 24 часа произошло 42 военных столкновений. Враг осуществил три ракетные и 99 воздушных атак, а также провел 38 артобстрелов из систем залпового огня по позициям наших войск и гражданским районам.

В результате атак пострадали гражданские, а жилые здания и другие объекты гражданской инфраструктуры получили повреждения и разрушения.

Успехи ВСУ на фронте

За последние сутки авиация Сил обороны выполнила 11 ударов по местам, где сосредоточены личный состав, оружие и военная техника врага. Отделения ракетных войск нанесли удары по семи позициям, где находятся вражеские войска, их вооружение и техника, а также уничтожили четыре артиллерийских установки и склады боеприпасов противника.

Ситуация на фронте 25 ноября

На Северском и Слобожанском направлениях враг удерживает свои позиции в пограничных районах, занимается разведывательно-диверсионной деятельностью, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории России и усиливает мино-взрывные барьеры вдоль украинской границы.

На Купянском направлении враг пытался провести штурмовые действия в районе Синьковки и Ивановки в Харьковской области, но оборонительными силами были отражены три атаки.

На Лиманском направлении противник не предпринимал наступательных действий, но осуществил воздушные удары в районах Белогоровки в Луганской области и Тернова в Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался провести штурмовые действия в районах Клещеевки и Андреевки Донецкой области, где оборонительные силы отбили семь атак.

На Авдеевском направлении украинские войска успешно отразили 17 атак врага возле Степного, Авдеевки, Первомайского и южнее Новокалинового в Донецкой области.

На Запорожском направлении противник четыре раза безуспешно пытался вернуть потерянные позиции в районе Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерия противника обстреляла Херсон, Михайловку, Дорожное, Казацкое, Ивановку, Днепровское, Береговое в Херсонской области и Очаков в Николаевской области.

Сводка Генштаба ВСУ за 25 ноября. Фото: скриншот

Сводка Генштаба ВСУ за 25 ноября. Фото: скриншот

Напомним, что в Киевской области в ночь на субботу, 25 ноября, работала ПВО. В воздушном пространстве зафиксировали наличие вражеских дронов-камикадзе.

После чего стало известно о возгорании жилого дома в столичном Соломенском районе, в результате чего пострадал 11-летний ребенок.

Позже стало известно, что в жилом доме в Соломенском районе в результате падения обломков БпЛА произошло разрушение на втором этаже пятиэтажки.

Стоит уточнить, что люди просидели в укрытиях больше шести часов, в частности и пациентки столичного роддома.