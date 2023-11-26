ВСУ продолжают наступление и штурмовые действия к югу от Бахмута, — ISW

Украинские военные на фронте. Фото: Reuters

Вооруженные Силы Украины продолжали наступать в районе Бахмута, но без продвижений. По информации Генштаба ВСУ, наши защитники проводили штурмовые действия к югу от Бахмута в субботу, 25 ноября.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

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Действия оккупантов на Бахмутском направлении

Как отметил представитель российской Южной группировки войск Вадим Астафьев, оккупанты отбили 10 украинских атак неподалеку от Клещиевки, что в семи километрах юго-западнее Бахмута.

"Российские войска продолжали наступательные операции под Бахмутом и, по сообщениям, 25 ноября достигли незначительных, неподтвержденных успехов. Российские блоггеры утверждали, что армия РФ продвинулась вперед у железной дороги к северо-востоку от Клещиевки и у Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута), хотя ISW не видел визуального подтверждения этих заявлений", — говорится в сообщении.

Отбитие вражеских атак

В свою очередь в Генштабе ВСУ заявили, что украинские воины отбили наземные вражеские атаки возле Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки.

"Кадры, опубликованные 25 ноября, показывают, что в районе Бахмута действуют российский 58-й батальон спецназа (1-й армейский корпус "ДНР") и подразделения 106-й воздушно-десантной дивизии (ВДВ)", — добавили в ISW.

Напомним, командир штаба артиллерии 4-й бригады НГУ "Рубеж" Денис Нагорный сообщил, что на Бахмутском направлении российские командиры не могут обеспечить логистически всех своих солдат. Сейчас они просто "гонят" весь свой человеческий ресурс на позиции украинской армии.