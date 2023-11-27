Росіяни скаржаться на вразливість зв'язку на лівому березі Херсонщини, — ISW

Російський військовий говорить по рації. Фото: росЗМІ

Російські військові все частіше скаржаться на вразливість російських наземних ліній зв’язку (GLOC) на лівому березі Херсонської області на тлі постійних скарг на слабкі можливості Росії на східному березі. Окрім того, російські війська у цій області мають труднощі з координацією підрозділів.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Як відомо, військові російської 70-ї мотострілецької дивізії часто пишуть російським блогерам зі скаргами на вразливість їхньої матеріально-технічної бази на східному березі Херсонської області біля Кринок на удари українських безпілотників. Він також погодився із попередніми висловлюваннями іншого російського "воєнкора" про те, що російські війська у цій області мають труднощі з координацією підрозділів і зазначив, що командири на рівні роти та батальйону демонструють недбалість

Як варіант, російський військовий оглядач запропонував російським військам під Кринками створити окрему протипілотну роту з особового складу окремого розвідувального батальйону 70-ї мотострілецької дивізії для захисту російських ліній зв'язку.

"Російські GLOC на лівому березі Херсонської області, такі як траса E58 Антонівка — Сахи (приблизно 5-8 км від річки Дніпро), розташовані поблизу берегової лінії річки Дніпро, що робить їх уразливими для українських перешкод", — йдеться у повідомленні.

Раніше аналітики ISW повідомляли, що російські військові блогери неодноразово скаржилися на стан військ поблизу Кринок, які страждають від проблем, таких як недостатня вогнева підтримка, координація підрозділів, радіоелектронна боротьба (РЕБ), контрбатарейна боротьба та протиповітряна оборона.

Російські джерела постійно стверджували, що російські війська не в змозі витіснити українські війська з Кринок і що українські війська наразі не в змозі зробити значний оперативний прогрес у районі східного берега.

Нагадаємо, що Збройні Сили України продовжували наступати у районі Бахмута, проте без просувань. За інформацією Генштабу ЗСУ, наші захисники проводили штурмові дії на південь від Бахмута в суботу, 25 листопада.

Додамо, командир штабу артилерії 4-ї бригади НГУ "Рубіж" Денис Нагорний повідомив, що на Бахмутському напрямку російські командири не можуть забезпечити логістично усіх своїх солдатів. Зараз вони просто "женуть" увесь свій людський ресурс на позиції української армії.