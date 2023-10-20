Деталі десантної операції ЗСУ на лівобережжі Дніпра

Український військовий на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

Українська армія почала відвойовувати територію на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Про те, чим це обернеться у найближчій перспективі, і як морпіхам, що десантувалися через Дніпро, допоможуть американські ракети ATACMS — у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Десант на лівий берег. В чому особливість цього разу

Лінія фронту на Херсонському напрямку ще в кінці минулого року стабілізувалася по руслу Дніпра. Правий берег контролювали Сили оборони України, лівий – окупанти. Але невдовзі українські підрозділи почали здійснювати спроби захоплення невеликих плацдармів за межами підконтрольної території.

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Спочатку йшлося лише про острови у гирлі Дніпра, які були сірою зоною. Згодом стало відомо про спроби десанту на невеличкі плацдарми в районі Антонівського мосту (на лівобережній частині). Але усе це було досить скромно — на відміну від нинішньої ситуації.

Те, що десант українських морпіхів в районі села Піщанівка значно серйозніший за попередні спроби, фактично визнали й російські окупанти. Вони завдали ракетно-бомбового удару в цей район — контрольованої ними території Херсонської області. Цілком очевидно, що це означає неможливість впоратися із підрозділами Сил оборони України наземними засобами.

А це, у свою чергу, обіцяє російському окупаційному контингенту в Херсонській області невеселе майбутнє. Бо цілий комплекс різних факторів складається відверто несприятливим для росіян чином. Про них Новини.LIVE і поговорили і відомим військовим експертом Дмитром Снєгирьовим.

До чого тут ATACMS і Мелітополь

Положення російських військ на лівобережній частині Херсонської області з самого початку було хитким. Після початку ж літнього контрнаступу Сил оборони України на південному фронті, конкретно — на Мелітопольському та Бердянському напрямках, додало окупантам серйозних труднощів.

Шляхів для перекидання живої сили, зброї і боєприпасів на Херсонщину у росіян рівно два. Перший — це шлях через Крим і Керченський міст. Але, як показала практика, ця логістична артерія є вразливою — і чим далі, тим сильніше. Україна отримує усе більше далекобійних ракет, невдовзі Повітряні сили ЗСУ зможуть використовувати літаки F-16. Усе це робить долю Кримського мосту печальною.

Залишається сухопутний коридор через Мелітополь-Бердянськ-Маріуполь. Але просування українських військ на південь, до узбережжя Азовського моря, отримання далекобійних ракет, які добивають до Бердянська і Приморська – означає щонайменше вогневий контроль над цим коридором. Тож процес постачання необхідних ресурсів на лівобережжя Дніпра в Херсонській області серйозно ускладнюється.

Ракети, зокрема, ATACMS, які уже показали свою ефективність (ударом, до речі, саме по аеродрому в Бердянську) зіграють іще одну важливу роль у долі херсонського угруповання окупантів. Справа в тому, що база російської авіації, яка прикриває цей напрямок, розташована у Джанкої на півночі Криму. Але ATACMS можуть долетіти до цієї локації. І, скоріш за все, невдовзі ми побачимо це.

Тому, підкреслив Дмитро Снєгирьов, усе це, разом із десантом на лівобережжя Дніпра, цілком може обернутися для окупантів необхідністю демонструвати черговий "жест доброї волі" - тобто, інакше кажучи, утікати чи до Криму, чи на схід, в район Маріуполя.

Чи варто чекати черговий теракт від окупантів

Але після майбутньої втрати росіянами контролю над Херсонською областю може виникнути інша проблема — уже для українців. Ця проблема — імовірність теракту на хімзаводі "Кримський титан" у Армянську, на перешийку, що з’єднує материк із Кримським півостровом.

Деякий час тому росіяни уже лякали Україну і світ можливістю такого теракту. Після чого на довгий час тема вибуху на заводі у Армянську відійшла на задній план. Але після того, як окупаційний контингент залишить Південь України, агресорів нічого вже не стримуватиме для того, аби влаштувати терористичний акт на "Кримському титані".

Тож, підкреслив Снєгирьов, імовірність вибуху на хімзаводі й надалі залишається високою. А для України важливо не допустити цього теракту — як з військової, так і з гуманітарної та екологічної точок зору. Усі вже побачили, чим обернувся теракт на Каховській ГЕС, на що здатні представники країни-агресора на території, яку вони публічно навіть вважають "своєю". Тож вибух на "Кримському титані" необхідно унеможливити.

І для цього, на думку експерта, потрібно щонайменше створити відповідний інформаційний фон, який би зробив цю російську ідею такою, що втратила сенс. Але для цього потрібно перемогти окупантів на Херсонщині і знищити їх чи витіснити у Крим, де вони рано чи пізно опиняться у пастці — після остаточного знищення Керченського мосту.